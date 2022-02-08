Степанов: Сегодня вступает в силу новый протокол лечения больных с COVID-19

На сегодняшнем брифинге министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что в Украине обновили протокол лечения больных с коронавирусной инфекцией.
"Лучшие наши специалисты дали рекомендации, мы снова обновили протокол, добавили, расширили схемы использования тех или иных лекарственных средств", – сказал он.
Министр отметил, что приказ о новом протоколе он подписал 17 сентября.
"Этот протокол предназначен для использования всеми медицинскими работниками, которые предоставляют помощь пациентам с COVID-19. ...Основными изменениями протокола стало внесение, расширение глюкокортикоидов, использование и каким именно образом они должны использоваться; определение алгоритмов назначения антикоагулянтной терапии; дополнение протоколов подходами к противомикробной терапии, вторичной, бактериальной ко-инфекции пациентов с COVID-19", – рассказал Степанов.
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