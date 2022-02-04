Степанов рассказал, во сколько Украине обошлась одна доза ковид-вакцины

Согласно контракту, стоимость ковид-вакцин должна держаться в секрете, однако при элементарном подсчете с учетом доставки, логистики и прочих рабочих расходов ее средняя стоимость составляет около 193 грн.

"Мы не можем разглашать цену, у нас достаточно жесткая конфиденциальность договоров. Но могу сказать, что в целом на все эти вакцины мы тратим $240,5 млн – на 32 млн доз вакцины. Это с доставкой, логистикой, операционными расходами. Путем нехитрых манипуляций вы увидите, что средняя цена одной дозы вакцины для Украины составляет $7,52", – сказал он.