Степанов рассказал, во сколько Украине обошлась одна доза ковид-вакцины

06:28 14 Май Киев, Украина

Согласно контракту, стоимость ковид-вакцин должна держаться в секрете, однако при элементарном подсчете с учетом доставки, логистики и прочих рабочих расходов ее средняя стоимость составляет около 193 грн.
 
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Он заявил, что Украина законтрактовала через организацию Crown Agents 32 млн доз вакцины: 20 млн доз вакцины от Pfizer/BioNTech, 10 млн доз – от Novavax, 2 млн – AstraZeneca (Covishield).
"Мы не можем разглашать цену, у нас достаточно жесткая конфиденциальность договоров. Но могу сказать, что в целом на все эти вакцины мы тратим $240,5 млн – на 32 млн доз вакцины. Это с доставкой, логистикой, операционными расходами. Путем нехитрых манипуляций вы увидите, что средняя цена одной дозы вакцины для Украины составляет $7,52", – сказал он. 