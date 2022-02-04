Степанов рассказал, во сколько Украине обошлась одна доза ковид-вакцины

Согласно контракту, стоимость ковид-вакцин должна держаться в секрете, однако при элементарном подсчете с учетом доставки, логистики и прочих рабочих расходов ее средняя стоимость составляет около 193 грн.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Он заявил, что Украина законтрактовала через организацию Crown Agents 32 млн доз вакцины: 20 млн доз вакцины от Pfizer/BioNTech, 10 млн доз – от Novavax, 2 млн – AstraZeneca (Covishield).
Он заявил, что Украина законтрактовала через организацию Crown Agents 32 млн доз вакцины: 20 млн доз вакцины от Pfizer/BioNTech, 10 млн доз – от Novavax, 2 млн – AstraZeneca (Covishield).
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