Степанов: от гриппа в первую очередь будут вакцинировать медиков, работающих с коронавирусными больными

13:43 28 октября Киев, Украина

Минздрав Украины планирует увеличить закупку вакцины против гриппа почти вдвое. Купленная из бюджетных средств вакцина, будет распределена между медработниками, которые находятся в наибольшей группе риска. К этой группе относятся медики, которые работают  в коронавирусных отделениях.
 
Об этом в среду, 28 октября, заявил министр Максим Степанов.

По его словам, в этом году Минздрав прогнозирует увеличение поставки вакцин против гриппа до 650 тыс. доз против 238 тыс. доз годом ранее.
"Производители обещают, что в течение октября-ноября все дозы вакцин от гриппа уже будут в Украине. Однако это чисто коммерческий рынок, а министерство лишь договаривается об увеличении количества доз, которые ежегодно поставляются в наши аптеки", - сказал Степанов.