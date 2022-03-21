Степанов: от гриппа в первую очередь будут вакцинировать медиков, работающих с коронавирусными больными

13:43 28 октября Киев, Украина

Минздрав Украины планирует увеличить закупку вакцины против гриппа почти вдвое. Купленная из бюджетных средств вакцина, будет распределена между медработниками, которые находятся в наибольшей группе риска. К этой группе относятся медики, которые работают в коронавирусных отделениях.

Об этом в среду, 28 октября, заявил министр Максим Степанов



По его словам, в этом году Минздрав прогнозирует увеличение поставки вакцин против гриппа до 650 тыс. доз против 238 тыс. доз годом ранее.