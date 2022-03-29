Степанов об отношении к медработникам
21:55 02 ноября Киев, Украина
Максим Степанов
поделился своим отношением к престижности медицинской профессии и к проблеме достойной оплаты труда медиков.
Министр признает, что в системе здравоохранения существует проблема со специалистами. "Мы можем сколько угодно построить коек, но у нас банально не хватит врачей и медработников. Мы сделали максимальную мобилизацию медработников. Мы посчитали, сколько мы можем дополнительно привлечь врачей, "снимая" их из других больниц. Но это количество ограничено", — говорит он.
По его словам, увольнение медработников продолжается уже несколько лет, и это будет дальше продолжаться. Это связано не только с COVID-19
, но и с отношением к медработникам, которое было в Украине последние 20 лет.
"Одной из серьезных составляющих реформы здравоохранения должна быть престижность профессии. Какой показатель престижности? Оплата. Поэтому мы требуем со следующего года существенного увеличения финансирования медицины. По реальным честным тарифам. Чтобы зарплата врача после окончания интернатуры стартовала от 22-23 тысяч гривен. Тогда они не будут просто уезжать. А сейчас потребность во врачах во всех странах Европы колоссальная и будет только увеличиваться", — констатировал глава Минздрава.
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