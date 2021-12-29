Степанов о карантинных мероприятиях во время Пасхальных праздников

07:11 23 Апрель Киев, Украина

Карантинные ограничения в Украине на момент Пасхальных праздников будут действовать в соответствии той зоны, в которой находится регион.



Об этом министр здравоохранения Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил в Фейсбуке.

"Дополнительных ограничений на Пасху мы не планируем. Понимаю, как важно украинцам отпраздновать этот светлый день согласно традициям. А для меня важно, чтобы эти празднования прошли с соблюдением всех правил безопасности", - написал Степанов.

Он подчеркнул, что несмотря на то, что пик пандемии пройден и "даже столица после 30 апреля, вероятно, перейдет в "желтую зону" - расслабляться рано".

"Я не хочу, чтобы сразу после праздников у нас опять был всплеск заболеваемости. Поэтому призываю украинцев продолжать придерживаться установленных противоэпидемических правил, носить маски правильно, потому что это не амулет - в кармане она вас не защитит", - отметил министр.

Он также призвал украинцев избегать скоплений людей и праздновать в узком семейном кругу, а церковь - создать все условия для безопасного посещения храмов верующими.



"Помните, что COVID - атеист, для него нет праздников, не дайте ему повод затмить светлое Воскресение Христово", - резюмировал Степанов.