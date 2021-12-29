Степанов о карантинных мероприятиях во время Пасхальных праздников

Карантинные ограничения в Украине на момент Пасхальных праздников будут действовать в соответствии той зоны, в которой находится регион.
Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил в Фейсбуке.
Он подчеркнул, что несмотря на то, что пик пандемии пройден и "даже столица после 30 апреля, вероятно, перейдет в "желтую зону" - расслабляться рано".
Он также призвал украинцев избегать скоплений людей и праздновать в узком семейном кругу, а церковь - создать все условия для безопасного посещения храмов верующими.
"Помните, что COVID - атеист, для него нет праздников, не дайте ему повод затмить светлое Воскресение Христово", - резюмировал Степанов.
"Помните, что COVID - атеист, для него нет праздников, не дайте ему повод затмить светлое Воскресение Христово", - резюмировал Степанов.
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