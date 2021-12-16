Степанов: на грани исчезновения 332 больницы Украины

13:30 10 Июль Киев, Украина

Срочного дофинонсирования требуют 332 больницы Украины. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в пятницу, 10 июля.

На грани вымирания оказалась палитра всех видов медучреждений.

«Это и районные больницы, и психиатрические больницы, это больницы, которые лечат туберкулез. Это инфекционные больницы, порядка 15 инфекционных больниц, которые нуждаются в дофинансировании. Это детские больницы. То есть, это такая палитра всех без исключения видов больниц», - добавил Степанов.

В связи с этим он требует от Национальной службы здоровья Украины как можно скорее заключить договоры с больницами для проведения дофинансирования соответствующих заведений на 4,5 млрд гривен. Он считает также, нужно, чтобы как можно скорее прекратились любые увольнения наших медицинских работников.