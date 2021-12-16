Степанов: на грани исчезновения 332 больницы Украины
13:30 10 Июль Киев, Украина
Срочного дофинонсирования требуют 332 больницы Украины. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов
в пятницу, 10 июля.
На грани вымирания оказалась палитра всех видов медучреждений.
«Это и районные больницы, и психиатрические больницы, это больницы, которые лечат туберкулез. Это инфекционные больницы, порядка 15 инфекционных больниц, которые нуждаются в дофинансировании. Это детские больницы. То есть, это такая палитра всех без исключения видов больниц», - добавил Степанов.
В связи с этим он требует от Национальной службы здоровья Украины как можно скорее заключить договоры с больницами для проведения дофинансирования соответствующих заведений на 4,5 млрд гривен. Он считает также, нужно, чтобы как можно скорее прекратились любые увольнения наших медицинских работников.
«Уже проведено несколько совещаний для того, чтобы как можно скорее наши больницы получили эти средства, чтобы прекратились любые увольнения наших медицинских работников», - сказал Степанов.
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