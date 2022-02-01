Степанов: Минздрав поддержит инициативу мэров в изменениях в работе школ и детских садов

Сегодня, 15 сентября состоялся брифинг с участием министра здравоохранения Максима Степанова, по его словам, изменить режим работы школ и детсадов предложили мэры городов во время селекторного совещания.
"Контроль за соблюдением этих (противоэпидемиологических, ред.) мероприятий в соответствии с законодательством и реалий положен именно на местные власти.
Мы договорились, что именно будем делать. Я готов инициировать эти изменения в постановления правительства.
Мэры городов поддержали решение, что мы не должны проводить сейчас какие-либо массовые мероприятия, нужен контроль на транспорте, рынках и остальных заведений.
Они также предложили другой режим работы школ и детских садов. Мы готовы все это поддерживать " , - отметил глава Минздрава.
Сейчас в ведомстве не уточнили, какие именно изменения может претерпеть режим работы учебных заведений и детских садов.
Напомним, что 22 августа МЗ обновило рекомендации по организации обучения в учебных заведениях .
Глава министерства назвал несколько новых правил , которых нужно придерживаться работникам и учащимся образовательных учреждений:
✅ Для учеников 1-4 классов передвижения в учреждениях образования разрешаться без использования маски и распиратора.
✅ В регионах, относящихся к оранжевого уровня эпидемиологической опасности, педагогам в процессе преподавания учебной дисциплины рекомендуется использовать защитные щитки.
Учителя, работающие в желтые или зеленые зоне, должны просто придерживаться соответствующей дистанции.
✅ Допуск учителей на работу будет происходить только после проведения соответствующей термометрии.
✅ В случае подтверждения случае коронавирусной болезни кого-то из учеников, весь класс должен пойти на самоизоляцию и провести мероприятия, предусмотренные отраслевыми стандартами МЗ.
✅ Дозаторы и антисептики должны находиться в заведении только на входе, в дальнейшем рекомендуется тщательно мыть руки после каждого урока.
Минздрав также утвердило перечень рекомендаций по организации противоэпидемических мероприятий в учреждениях дошкольного образования , они начали действовать с 25 мая.
Новые правила работы детсадов предусматривают следующие изменения:
❗️ Перед началом работы заведения всем работникам измеряют температуру.
❗️ Детям мерить температуру перед входом в заведение.
❗️ Работники и дети, у которых температура будет выше 37,2 - не допускаются в заведение.
❗️ Родители, которые приводят ребенка в учреждение, должны пользоваться масками.
❗️ Учреждения должны быть оснащены антисептиками. Дети пользуются ими исключительно под присмотром воспитателя.
❗️ В игровой форме по собственным примером воспитатели учат детей пользоваться средствами защиты, правильно кашлять и мерить температуру.
При этом на период карантина в детсадах запрещено:
❌ Использование многоразовых полотенец.
❌Використання мягких игрушек.
❌Використання ковров с длинным ворсом.
❌Використання уличной обуви внутри детского сада.
❌Проведення массовых мероприятий с участием детей более чем в одной группе и с участием зрителей.
"Контроль за соблюдением этих (противоэпидемиологических, ред.) мероприятий в соответствии с законодательством и реалий положен именно на местные власти.
Мы договорились, что именно будем делать. Я готов инициировать эти изменения в постановления правительства.
Мэры городов поддержали решение, что мы не должны проводить сейчас какие-либо массовые мероприятия, нужен контроль на транспорте, рынках и остальных заведений.
Они также предложили другой режим работы школ и детских садов. Мы готовы все это поддерживать " , - отметил глава Минздрава.
Сейчас в ведомстве не уточнили, какие именно изменения может претерпеть режим работы учебных заведений и детских садов.
Напомним, что 22 августа МЗ обновило рекомендации по организации обучения в учебных заведениях .
Глава министерства назвал несколько новых правил , которых нужно придерживаться работникам и учащимся образовательных учреждений:
✅ Для учеников 1-4 классов передвижения в учреждениях образования разрешаться без использования маски и распиратора.
✅ В регионах, относящихся к оранжевого уровня эпидемиологической опасности, педагогам в процессе преподавания учебной дисциплины рекомендуется использовать защитные щитки.
Учителя, работающие в желтые или зеленые зоне, должны просто придерживаться соответствующей дистанции.
✅ Допуск учителей на работу будет происходить только после проведения соответствующей термометрии.
✅ В случае подтверждения случае коронавирусной болезни кого-то из учеников, весь класс должен пойти на самоизоляцию и провести мероприятия, предусмотренные отраслевыми стандартами МЗ.
✅ Дозаторы и антисептики должны находиться в заведении только на входе, в дальнейшем рекомендуется тщательно мыть руки после каждого урока.
Минздрав также утвердило перечень рекомендаций по организации противоэпидемических мероприятий в учреждениях дошкольного образования , они начали действовать с 25 мая.
Новые правила работы детсадов предусматривают следующие изменения:
❗️ Перед началом работы заведения всем работникам измеряют температуру.
❗️ Детям мерить температуру перед входом в заведение.
❗️ Работники и дети, у которых температура будет выше 37,2 - не допускаются в заведение.
❗️ Родители, которые приводят ребенка в учреждение, должны пользоваться масками.
❗️ Учреждения должны быть оснащены антисептиками. Дети пользуются ими исключительно под присмотром воспитателя.
❗️ В игровой форме по собственным примером воспитатели учат детей пользоваться средствами защиты, правильно кашлять и мерить температуру.
При этом на период карантина в детсадах запрещено:
❌ Использование многоразовых полотенец.
❌Використання мягких игрушек.
❌Використання ковров с длинным ворсом.
❌Використання уличной обуви внутри детского сада.
❌Проведення массовых мероприятий с участием детей более чем в одной группе и с участием зрителей.
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