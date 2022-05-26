Ставленник оккупантов в Крыму предложил отказаться от изучения английского в школах

14:34 26 мая Киев, Украина

В оккупированном россией Крыму "спикер парламента" Владимир Константинов выступил против изучения английского языка и призвал исключить предмет из школьной программы.

По его словам, для него изучение языков является неоднозначным вопросом, в частности Константинов заявил, что не понимает зачем идти путем изучения английского языка.

"Зачем учить то, что не нужно, если человек никогда не уедет в Лондон?", — сказал он.

Он заявил, что изучение английского языка сделает ребенка "заложником", поскольку может побудить у него желание узнать больше об Англии. Вместо того чиновник оккупационной администрации заявил, что надо больше внимания уделить изучению "своих языков", однако не сказал, о каких именно идет речь.

По словам Константинова, у него в школе не было учителя английского языка, он вырос без английского языка и ущербным себя не считает.

Еще один аргумент "спикера": в Великобритании не учат и не используют русский язык. А вот вроссии на каждом углу висят вывески с английскими названиями.



Также Константинов заявил, что изучение иностранных языков приводит к тому, что в школьной программе не хватает времени на историю.

"Англичане ведут войну с нами на протяжении тысячи лет, а мы и дальше продолжаем изучать их", — заявил он.

Это не первое эпатажное высказывание Константинова. Ранее он предлагал очистить российское информационное пространство от иностранных заимствований, «уродующих русский язык», а также призывал россиян скинуться на новый крейсер вместо затонувшей «Москвы».