Статистика пересечения границы в Украине за 2023 год: 43 тысячи отказов

Пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко назвал статистику, скольким людям отказали в пересечении границы в 2023 году. На сегодняшний день это 43 тысячи пассажиров.
Об этом Андрей Демченко рассказал на брифинге.
За 10 месяцев 2023 года Госпогранслужба отказала в пересечении границы на выезд 43 тысячам украинских граждан. Такие решения были по разным причинам, но прежде всего — потому что документы у людей не отвечали условиям пересечения госграницы.
Всего за 10 месяцев 2023 года границу пересекли 30 млн 100 тысяч человек. Это на 6% больше по сравнению с прошлым годом. Но направление процентно одинаковое: нет преимущества ни выезда из Украины, ни возвращения в Украину, в отличие от прошлого года, когда преобладал выезд.
Основные категории пересекающих границу, если говорить о гражданах Украины, — женщины, дети, пожилые люди, мужчины за 60.
За 10 месяцев 2023 года Госпогранслужба отказала в пересечении границы на выезд 43 тысячам украинских граждан. Такие решения были по разным причинам, но прежде всего — потому что документы у людей не отвечали условиям пересечения госграницы.
Всего за 10 месяцев 2023 года границу пересекли 30 млн 100 тысяч человек. Это на 6% больше по сравнению с прошлым годом. Но направление процентно одинаковое: нет преимущества ни выезда из Украины, ни возвращения в Украину, в отличие от прошлого года, когда преобладал выезд.
Основные категории пересекающих границу, если говорить о гражданах Украины, — женщины, дети, пожилые люди, мужчины за 60.
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