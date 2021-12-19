Стартует проект единого электронного билета

18:01 29 Июль Киев, Украина

Министр инфраструктуры Владислав Криклий анонсировал старт пилотного проекта "е-билет" в Киеве, планируется реализовать его в полном объеме до 30 июня 2021 года

"Мы разработали этот эксперимент (единый электронный билет, – ред.), уже выходим на пилотное тестирование, чтобы внедрить технологию единого электронного билета, который позволят воспользоваться услугами различных видов транспорта для лучшего планирования путешествия и экономии времени", – отметил он.

В скором времени будут добавлять другие города и виды транспорта, в том числе внутренние авиаперевозки.



Этапы внедрения Единого электронного билета:



– железнодорожные перевозки (Киев-Харьков; Киев-Одесса; Киев-Львов), а также Киевский метрополитен;

– все железнодорожные перевозки и весь муниципальный транспорт Киева;

– внутренние авиа- и автобусные перевозки с расширением географии городов.



Электронный кабинет пассажира в пилотном режиме будет доступен в ближайшее время на транспортном портале https://e-transport.gov.ua.