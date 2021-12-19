Стартует проект единого электронного билета

Министр инфраструктуры Владислав Криклий анонсировал старт пилотного проекта "е-билет" в Киеве, планируется реализовать его в полном объеме до 30 июня 2021 года
В скором времени будут добавлять другие города и виды транспорта, в том числе внутренние авиаперевозки.
Этапы внедрения Единого электронного билета:
– железнодорожные перевозки (Киев-Харьков; Киев-Одесса; Киев-Львов), а также Киевский метрополитен;
– все железнодорожные перевозки и весь муниципальный транспорт Киева;
– внутренние авиа- и автобусные перевозки с расширением географии городов.
Электронный кабинет пассажира в пилотном режиме будет доступен в ближайшее время на транспортном портале https://e-transport.gov.ua.
Этапы внедрения Единого электронного билета:
– железнодорожные перевозки (Киев-Харьков; Киев-Одесса; Киев-Львов), а также Киевский метрополитен;
– все железнодорожные перевозки и весь муниципальный транспорт Киева;
– внутренние авиа- и автобусные перевозки с расширением географии городов.
Электронный кабинет пассажира в пилотном режиме будет доступен в ближайшее время на транспортном портале https://e-transport.gov.ua.
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