Стартует конкурс проектов ревитализации территории музея-усадьбы Коцюбинского

09:38 30 Март Киев, Украина

При поддержке проекта "Интегрированное развитие городов в Украине II» объявлен конкурс «Коцюбинський вдома».

Об этом сообщает Винницкий городской совет, передает Укринформ.

«В соответствии с решением № 772 от 25 марта, исполнительным комитетом Винницкого городского совета решено провести Всеукраинский открытый архитектурный конкурс на лучшее проектное предложение ревитализации территории музея М.М. Коцюбинского с обустройством общественного пространства на прилегающей территории в г. Винница», – говорится в сообщении.

Всеукраинский конкурс имеет название «Коцюбинський вдома», его планируется провести до 3 октября текущего года. Заказчиком конкурса выступает Департамент архитектуры и градостроительства городского совета.



Конкурс стартует 31 марта. В результате отбора лучших идей новое обличие должны обрести детская площадка, площадь с памятником Коцюбинскому и сад мемориального музея-усадьбы. Однако вне конкурса будут репрезентированы и помещения музейного комплекса.



Как говорится на странице конкурса в Фейсбуке, участок, который будет ревитализирован, расположен в старой части микрорайона Замостье в Виннице и является исторической территорией хутора Абазовка, принадлежавшего деду писателя. На сегодняшний день он состоит из двух зон: первая – это территория музея-усадьбы Михаила Коцюбинского (включая мемориальные здания, административный корпус и территорию сада), вторая – территория смешанного использования (площадь с памятником, детская площадка и зона тротуара).



В начале 2020 года впервые за полвека началась реставрация музея-усадьбы, где когда-то родился, жил и творил Михаил Коцюбинский. Важным моментом при ее проведении было сохранение аутентичного вида помещений, чтобы каждый посетитель музейного комплекса мог вернуться во времена, когда здесь жила семья Коцюбинских. Процесс реставрации завершится не ранее 2022-го.



Организаторы конкурса – КП «Институт развития городов», Департамент маркетинга города и туризма Винницкого городского совета, департамент культуры Винницкого городского совета, Винницкий литературно-мемориальный музей М. Коцюбинского. Конкурс проводится при поддержке проекта «Интегрированное развитие городов в Украине II», который внедряется немецкой правительственной компанией «Deutsche Gesellschaft für иnternationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH» при финансировании правительств Германии и Швейцарии.