Стартует конкурс на лучший эскиз большого Государственного Герба

16:46 30 Сентябрь Киев, Украина

С 1 октября по 1 ноября будет проводиться конкурс на лучший эскиз большого Государственного Герба Украины.
 
Об этом сообщает представитель правительства в парламенте, народный депутат Василий Мокан.
"Кабмин принял проект постановления о проведении конкурса на лучший эскиз большого Государственного Герба Украины", - сообщил Мокан.
По его словам, документом также предусмотрено:
  • утвердить Положение о конкурсе,
  • образовать Организационный комитет по подготовке и проведению конкурса, утвердить Положение о нем и его персональном составе,
  • поручить Минкультуры и информационной политики обеспечить осуществление расходов на проведение конкурса в рамках бюджетных ассигнований, предусмотренных МКИП в госбюджете на 2020-й год.
"Конкурс продлится с 1 октября по 1 ноября 2020 года. Подведение итогов осуществляется Оргкомитетом конкурса до 1 декабря 2020 года", - отметил он.
Для награждения лучших проектов эскизов устанавливаются следующие премии:
  • первая премия - 100 000 гривен,
  • вторая премия - 50 000 гривен,
  • третья премия - 30 000 гривен.
"В случае, когда по результатам конкурса первая премия не присуджуется, Оргкомитет информирует Кабмин о результатах конкурса и ставит вопрос о продлении срока конкурса", - отметил Мокан.