Стартует конкурс на лучший эскиз большого Государственного Герба

С 1 октября по 1 ноября будет проводиться конкурс на лучший эскиз большого Государственного Герба Украины.
Об этом сообщает представитель правительства в парламенте, народный депутат Василий Мокан.
По его словам, документом также предусмотрено:
- утвердить Положение о конкурсе,
- образовать Организационный комитет по подготовке и проведению конкурса, утвердить Положение о нем и его персональном составе,
- поручить Минкультуры и информационной политики обеспечить осуществление расходов на проведение конкурса в рамках бюджетных ассигнований, предусмотренных МКИП в госбюджете на 2020-й год.
Для награждения лучших проектов эскизов устанавливаются следующие премии:
- первая премия - 100 000 гривен,
- вторая премия - 50 000 гривен,
- третья премия - 30 000 гривен.
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