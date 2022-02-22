Стартует конкурс на лучший эскиз большого Государственного Герба

16:46 30 Сентябрь Киев, Украина

С 1 октября по 1 ноября будет проводиться конкурс на лучший эскиз большого Государственного Герба Украины.

Об этом сообщает представитель правительства в парламенте, народный депутат Василий Мокан.

"Кабмин принял проект постановления о проведении конкурса на лучший эскиз большого Государственного Герба Украины", - сообщил Мокан.

По его словам, документом также предусмотрено:

утвердить Положение о конкурсе,

образовать Организационный комитет по подготовке и проведению конкурса, утвердить Положение о нем и его персональном составе,

поручить Минкультуры и информационной политики обеспечить осуществление расходов на проведение конкурса в рамках бюджетных ассигнований, предусмотренных МКИП в госбюджете на 2020-й год.

"Конкурс продлится с 1 октября по 1 ноября 2020 года. Подведение итогов осуществляется Оргкомитетом конкурса до 1 декабря 2020 года", - отметил он.

Для награждения лучших проектов эскизов устанавливаются следующие премии:

первая премия - 100 000 гривен,

вторая премия - 50 000 гривен,

третья премия - 30 000 гривен.