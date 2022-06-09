Стартовало голосование за эскиз новой почтовой марки «Добрый вечер, мы из Украины!»

16:31 09 июня Киев, Украина

Стартовало голосование за эскиз к новой почтовой марке «Добрый вечер, мы из Украины!», сообщает гендиректор «Укрпочты» Игорь Смелянский.

Проголосовать за один из 5 вариантов можно в приложении "Дия" (раздел "Опрос") или в социальных сетях "Укрпочты", Facebook или
Instagram. Голосование продлится с 9 по 15 июня.
Смелянский добавил, что Укрпочта получила более 15000 эскизов новой марки. Эту марку планируют выпустить в июле.
 