Стартовало голосование за эскиз новой почтовой марки «Добрый вечер, мы из Украины!»

Стартовало голосование за эскиз к новой почтовой марке «Добрый вечер, мы из Украины!», сообщает гендиректор «Укрпочты» Игорь Смелянский.
Проголосовать за один из 5 вариантов можно в приложении "Дия" (раздел "Опрос") или в социальных сетях "Укрпочты", Facebook или
Проголосовать за один из 5 вариантов можно в приложении "Дия" (раздел "Опрос") или в социальных сетях "Укрпочты", Facebook или
Instagram. Голосование продлится с 9 по 15 июня.
Смелянский добавил, что Укрпочта получила более 15000 эскизов новой марки. Эту марку планируют выпустить в июле.
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