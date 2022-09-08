Стартовала сборка самолетов Ан-178, которые поступят в распоряжение ВСУ

11:45 16 февраля Киев, Украина

Согласно контракту, заключенному с Министерством обороны, ГП Антонов занялось строительством трех самолетов Ан-178, все самолеты предназначены для Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома

"В настоящее время проводится подготовка стапеля для сборки фюзеляжа самолета, строятся его агрегаты, закончена подготовка производства для изготовления крыла. До 31 мая Антонов планирует завершить сборки фюзеляжа первого из трех Ан-178, а затем провести стыковку крыльев, хвостового оперения и других элементов планера", - сказано в сообщении.

Отмечается, что предприятие Антонов начало выполнять контракт на собственные средства, однако надеется на скорейшее финансирование от Укрэксимбанка.



Сумма контракта составляет почти 3 млрд гривен, срок выполнения работ - четыре года.