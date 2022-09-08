Стартовала сборка самолетов Ан-178, которые поступят в распоряжение ВСУ

Согласно контракту, заключенному с Министерством обороны, ГП Антонов занялось строительством трех самолетов Ан-178, все самолеты предназначены для Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома.
Отмечается, что предприятие Антонов начало выполнять контракт на собственные средства, однако надеется на скорейшее финансирование от Укрэксимбанка.
Сумма контракта составляет почти 3 млрд гривен, срок выполнения работ - четыре года.
Сумма контракта составляет почти 3 млрд гривен, срок выполнения работ - четыре года.
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