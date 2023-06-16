Стартовал очередной этап обучения операторов БПЛА - Минцифры

Министерство цифровой трансформации (Минцифры) запустило очередной этап обучения еще 10 тысяч операторов беспилотников, сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Министр отметил, что на первом этапе в большинстве своем учили руководить коптерами разведывательного класса, а теперь будут открыты новые категории — FPV-дроны и самолеты-бомберы.
На втором этапе планируют научить 7600 операторов управлять обычными разведывательными коптерами Mavic/Matrice/Autel. А еще — 2 тысячи операторов FPV-дронов и 400 пилотов самолетов-бомберов. Наша цель — больше дронов и больше операторов. Обучение будет проходить в 26 школах, а Армия дронов будет оплачивать обучение.
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