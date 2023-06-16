Стартовал очередной этап обучения операторов БПЛА - Минцифры

07:20 16 июня Киев, Украина

Министерство цифровой трансформации (Минцифры) запустило очередной этап обучения еще 10 тысяч операторов беспилотников, сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Начинаем подготовку еще 10 тысяч операторов БПЛА в рамках проекта Армия дронов. На первом этапе мы уже научили 10 тысяч операторов дронов. Пилоты проходили как теоретическую, так и практическую подготовку. Большинство из них уже успешно выполняют боевые задания на фронте", - сказал он.

Министр отметил, что на первом этапе в большинстве своем учили руководить коптерами разведывательного класса, а теперь будут открыты новые категории — FPV-дроны и самолеты-бомберы.

"FPV - быстрые и маневровые, со снайперской точностью попадают в цель и уничтожают российскую технику на миллионы долларов. Самолеты-бомберы вроде украинской "Аисты" и польского FlyEye также демонстрируют отличные результаты - уничтожают оккупантов на всех участках фронта", - отметил Федоров.