Starlink Ukraine официально стала поставщиком электронных коммуникационных сетей и услуг

Компания Starlink Ukraine получила лицензию оператора.
Об этом сообщил вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров в четверг, 9 июня.
Исходя из данных Госреестра физических и юрлиц-предпринимателей, ООО Старлинк Юкрейн зарегистрировано 27 апреля 2022 года в Киеве. Его руководителем является Елена Каньдя.
Учредителем украинской компании является Старлинк Холдингс Незерландс Б.В (США), конечным бенефициарным собственником указан Илон Маск.
Уставный капитал ООО Старлинк Юкрейн составляет 50 гривен.
Как известно, в конце февраля в Украине появились первые станции спутникового интернета Starlink. Они начали работать с 1 марта. Также сообщалось, что Украина получит тысячи станций Starlink.
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