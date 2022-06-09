Starlink Ukraine официально стала поставщиком электронных коммуникационных сетей и услуг

14:10 09 июня Киев, Украина

Компания Starlink Ukraine получила лицензию оператора.

Об этом сообщил вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров в четверг, 9 июня.

"Только что компания была внесена в Реестр поставщиков электронных коммуникационных сетей и услуг под номером 1. Представительство компании SpaceX уже скоро приступит к активной работе в Украине", – заявил Федоров.



Исходя из данных Госреестра физических и юрлиц-предпринимателей, ООО Старлинк Юкрейн зарегистрировано 27 апреля 2022 года в Киеве. Его руководителем является Елена Каньдя.



Учредителем украинской компании является Старлинк Холдингс Незерландс Б.В (США), конечным бенефициарным собственником указан Илон Маск.



Уставный капитал ООО Старлинк Юкрейн составляет 50 гривен.



Как известно, в конце февраля в Украине появились первые станции спутникового интернета Starlink. Они начали работать с 1 марта. Также сообщалось, что Украина получит тысячи станций Starlink.