Стало известно, сколько украинцы будут отдыхать в мае

На начало мая 2021 года выпадает сразу несколько праздников, благодаря которым украинцы получат дополнительные официальные выходные дни.
В первые два дня мая отмечают Международный день труда и Светлое Христово Воскресение.
Так как 1 и 2 мая – это суббота и воскресенье, на которые попадают официальные праздники, согласно статье 67 КЗоТ выходные переносятся на 3 и 4 мая (понедельник и вторник соответственно).
Таким образом в начале месяца будет четыре выходных дня подряд – с 1 по 4 мая.
Кроме того, 9 мая в Украине празднуют День Победы. Он попадает на воскресенье, поэтому понедельник 10 мая станет выходным.
Всего в последний месяц весны украинцев ожидает 18 рабочих и 13 выходных дней.
Основные праздники и памятные даты в мае 2021 года:
1 мая – День труда
2 мая – Пасха
3 мая – Всемирный день свободы печати (прессы)
7 мая – День радио
8 мая – День памяти и примирения, посвященный Второй мировой войне
8 мая – Международный день Красного Креста
9 мая – День Победы, День матери, День Европы (международный)
12 мая – Всемирный день медицинских сестер
15 мая – Международный день семей, День Европы (украинский), День науки
16 мая – День памяти жертв политических репрессий, День молодежных и детских общественных организаций в Украине, Всеукраинский день работников культуры, Всемирный день памяти людей, умерших от СПИДа
17 мая – Всемирный день электросвязи и информационного общества
18 мая – Международный день музеев
19 мая – Международный день борьбы с гепатитами
20 мая – День банковских работников, Всемирный день метролога
21 мая – Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития
22 мая – Международный день биологического разнообразия
24 мая – День славянской письменности и культуры
25 мая – День филолога
29 мая – Международный день миротворцев ООН, День работников издательств, полиграфии и книгораспространения
30 мая – День химика, День Киева
31 мая – Всемирный день без табака.
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