Стало известно, когда вакцинированные украинцы без «Дии» смогут получить 1000 грн

Украинцы, у которых нет виртуальных карт, но которые имеют полную иммунизацию от коронавируса, также имеют право получить по обещанной президентом тысяче гривне. Однако таким гражданам процедура выплаты светит только во втором полугодии следующего года.
Заместитель руководителя Офиса президента объяснил, что тысячу получит каждый привитый дважды украинец, без исключения. Однако те, у кого нет банка-партнера, или отсутствует приложение «Дия», или не имеют пластиковой карты, могут рассчитывать на выплату соответствующих средств только во втором и позже квартале 2022 года.
Каким именно будет определен порядок выплаты тысячи гривен, пока в ОП не уточняют, однако обещают, что механизм получения этих средств обязательно будет.
Напомним, что в Украине с 19 декабря стартовала программа «е-Поддержка». Все владельцы банков-партнеров и приложения «Дия», в котором загружен «зеленый» сертификат о полной вакцинации, уже могут потратить деньги на определенный правительством ряд услуг и товаров.
К слову, в последнее время книжные интернет-магазины испытывают перегрузку в связи с массовой скупкой книг украинцами. Именно эту продукцию выбирает население, расплачиваясь «ковидной тысячей».
Заместитель руководителя Офиса президента объяснил, что тысячу получит каждый привитый дважды украинец, без исключения. Однако те, у кого нет банка-партнера, или отсутствует приложение «Дия», или не имеют пластиковой карты, могут рассчитывать на выплату соответствующих средств только во втором и позже квартале 2022 года.
Каким именно будет определен порядок выплаты тысячи гривен, пока в ОП не уточняют, однако обещают, что механизм получения этих средств обязательно будет.
Напомним, что в Украине с 19 декабря стартовала программа «е-Поддержка». Все владельцы банков-партнеров и приложения «Дия», в котором загружен «зеленый» сертификат о полной вакцинации, уже могут потратить деньги на определенный правительством ряд услуг и товаров.
К слову, в последнее время книжные интернет-магазины испытывают перегрузку в связи с массовой скупкой книг украинцами. Именно эту продукцию выбирает население, расплачиваясь «ковидной тысячей».
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