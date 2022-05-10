Стало известно, когда в Украине заработает электронный рецепт

Введения в эксплуатацию электронного рецепта ожидают и медики, и фармацевты, и пациенты. На практике Е-рецепт сведет к нулю бесконтрольную продажу антибиотиков и прочих, требующих рецепта, препаратов.
Об этом пишет в Фейсбуке народный депутат СН, глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.
Как отметил Радуцкий, с внедрением е-рецепта прекратится бесконтрольная продажа лекарств, в частности антибиотиков, появится контроль за назначением препаратов.
"Уже в 2021 году должна заработать электронная медицинская карта пациента. Там будет собрана вся информация о нем, план лечения, назначенные лекарства. С появлением е-рецепта врач будет вынужден назначать препараты не по своему усмотрению, а согласно плану лечения - в соответствии с утвержденными протоколами. Соответственно, появится возможность контролировать правильность действий медицинского работника", - добавил он.
"Уже в 2021 году должна заработать электронная медицинская карта пациента. Там будет собрана вся информация о нем, план лечения, назначенные лекарства. С появлением е-рецепта врач будет вынужден назначать препараты не по своему усмотрению, а согласно плану лечения - в соответствии с утвержденными протоколами. Соответственно, появится возможность контролировать правильность действий медицинского работника", - добавил он.
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