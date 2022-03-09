Стало известно, какие украинские ВУЗы вошли в мировой рейтинг

13:33 09 Июнь Киев, Украина

В рейтинг лучших ВУЗов мира вошли КНУ им. Т. Шевченко, НТУ Харьковский политехнический институт, НТУ Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского, Сумской государственный университет , Национальный университет Львовская политехника, Национальный университет Киево-Могилянская академия

Об этом свидетельствуют данные восемнадцатого выпуска глобального рейтинга университетов QS World University Rankings, опубликованного в среду, 9 июня.



В частности, шесть вузов сохранили свои позиции в топе, это КНУ им. Т. Шевченко (601-650 место), НТУ Харьковский политехнический институт (651-700 место), НТУ Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского (701-750 место), Сумской государственный университет (701-750 место), Национальный университет Львовская политехника (801-1000 место), Национальный университет Киево-Могилянская академия (1001-1200).



Кроме того, впервые вошел в рейтинг ЛНУ имени Ивана Франко (1001-1200), а Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина ухудшил свои прежние позиции и вышел из ТОП-500, заняв место в диапазоне 510-520.



Отметим, что уже десятый год подряд лучшим университетом считается Массачусетский технологический институт (США). На втором месте - Оксфордский университет в Великобритании, а третье место разделяют американский университет Стэнфорда и британский Кембридж. При этом Гарвардский университет вышел из тройки лидеров и теперь занимает пятую позицию в мировом рейтинге.