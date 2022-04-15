Стали известны страны, в которых принимают украинские сертификаты о вакцинации

МИД Украины прилагает максимум усилий для того, чтоб украинские сертификаты о вакцинации принимало максимальное количество стран.
Об этом в пятницу, 16 июля, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству.
Он также отметил, что Министерство иностранных дел активно занимается договоренностями о признании украинских сертификатов другими странами. Премьер добавил, что цель ближайшего времени - расширить действие географии сертификатов.
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