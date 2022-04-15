Стали известны страны, в которых принимают украинские сертификаты о вакцинации

12:16 16 июля Киев, Украина

МИД Украины прилагает максимум усилий для того, чтоб украинские сертификаты о вакцинации принимало максимальное количество стран.

Об этом в пятницу, 16 июля, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству.

"Мы ведем системную работу в направлении системного признания украинских COVID-сертификатов за рубежом, чтобы украинцы могли свободно путешествовать по миру... Венгрия, Греция, Молдова и Турция уже согласились признать украинские сертификаты", - сказал Шмыгаль.

Он также отметил, что Министерство иностранных дел активно занимается договоренностями о признании украинских сертификатов другими странами. Премьер добавил, что цель ближайшего времени - расширить действие географии сертификатов.