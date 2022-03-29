Стали известны причины массовых обысков на таможне

Причиной массовых обысков в центральном офисе Государственной таможенной службы, и в 15 региональных представительствах ведомства, послужили систематические нарушения чиновниками законодательных норм, которые привели к крупным убыткам госбюджета.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ во вторник, 3 ноября.
"Во время досудебного расследования правоохранители установили, что чиновники центрального офиса ГТС и ее региональных органов организовали коррупционные схемы для получения неправомерной выгоды. Чиновники "зарабатывали" во время таможенного оформления товаров, нарушали законодательство в сфере публичных закупок, что привело к тяжелым последствиям и убыткам для госбюджета в особо крупных размерах", – говорится в сообщении.
Были изъяты документы по нарушению бюджетного законодательства при перерасчете таможенных платежей, недостоверности выводов экспертиз по класификации товаров, а также документация о проведении работ по капитальному строительству, реконструкции и капитальному ремонту в управлениях.
"В рамках уголовного производства проводятся следственные действия", – добавили в СБУ.
"Во время досудебного расследования правоохранители установили, что чиновники центрального офиса ГТС и ее региональных органов организовали коррупционные схемы для получения неправомерной выгоды. Чиновники "зарабатывали" во время таможенного оформления товаров, нарушали законодательство в сфере публичных закупок, что привело к тяжелым последствиям и убыткам для госбюджета в особо крупных размерах", – говорится в сообщении.
Были изъяты документы по нарушению бюджетного законодательства при перерасчете таможенных платежей, недостоверности выводов экспертиз по класификации товаров, а также документация о проведении работ по капитальному строительству, реконструкции и капитальному ремонту в управлениях.
"В рамках уголовного производства проводятся следственные действия", – добавили в СБУ.
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