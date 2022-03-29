Стали известны причины массовых обысков на таможне

19:06 03 ноября Киев, Украина

Причиной массовых обысков в центральном офисе Государственной таможенной службы, и в 15 региональных представительствах ведомства, послужили систематические нарушения чиновниками законодательных норм, которые привели к крупным убыткам госбюджета.