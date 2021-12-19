Стала известна дата начала похода украинского ледокола в Антарктиду

Антарктические походы и исследования ледового материка овеяны романтикой. Но на деле – это сложная, ответственная и даже опасная работа. Каждая страна, которая имеет возможность исследовать Антарктиду, очень гордится этим.
Новый украинский ледокол Ноосфера отправится в Антарктиду уже в середине января. А накануне он покинул морской вокзал Одессы в направлении судоремонтного завода в Черноморске, сообщил в субботу Национальный антарктический научный центр.
Отмечается, что следует проверить работу всех механизмов – от двигателей до кранов и лебедок – на исправность, заменить отработанные масла и т.п. Отдельной задачей является очистка корпуса от наростов морской растительности и техобслуживание "подрулек" – специальных винтов, обеспечивающих маневренность судна в сложной ледовой обстановке.
Работы проведет ЧАО ИСРЗ (бывший Ильичевский судоремонтный завод). Поскольку Ноосфера имеет значительное водоизмещение – 5732 тонны, а для этого плавучий док должен быть достаточно мощным.
Напомним, в этом году Украина купила британский ледокол James Clark Ross за 5,3 млн долларов. Последние 30 лет этот корабль выполнял роль мировой исследовательской платформы для биологических, океанографических и геофизических исследований.
Именно этот ледокол в 1996 году привез первую украинскую антарктическую экспедицию на прежнюю британскую станцию Фарадей, которая сейчас называется Академик Вернадский и принадлежит Украине.
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