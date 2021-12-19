Стала известна дата начала похода украинского ледокола в Антарктиду

11:00 05 Декабрь Киев, Украина

Антарктические походы и исследования ледового материка овеяны романтикой. Но на деле – это сложная, ответственная и даже опасная работа. Каждая страна, которая имеет возможность исследовать Антарктиду, очень гордится этим.

Новый украинский ледокол Ноосфера отправится в Антарктиду уже в середине января. А накануне он покинул морской вокзал Одессы в направлении судоремонтного завода в Черноморске, сообщил в субботу Национальный антарктический научный центр.

"Как и любое транспортное средство перед большой дорогой (а в Антарктиду из Украины не менее 5-6 недель хода), тем более перед походом в ледяные моря, наше судно должно пройти серьезное техническое обслуживание", – говорится в сообщении.

Отмечается, что следует проверить работу всех механизмов – от двигателей до кранов и лебедок – на исправность, заменить отработанные масла и т.п. Отдельной задачей является очистка корпуса от наростов морской растительности и техобслуживание "подрулек" – специальных винтов, обеспечивающих маневренность судна в сложной ледовой обстановке.

"Большинство этих работ нельзя выполнить на пассажирском причале морвокзала, а некоторые даже нуждаются во временном подъеме из воды в док", – добавили в антарктическом центре.

Работы проведет ЧАО ИСРЗ (бывший Ильичевский судоремонтный завод). Поскольку Ноосфера имеет значительное водоизмещение – 5732 тонны, а для этого плавучий док должен быть достаточно мощным.

"Техническими работами будет руководить опытный старший механик Андрис Кубулинс, более шести лет работавший на судне Джеймс Кларк Росс, и когда оно стало Ноосферой, любезно согласился перейти с Британской антарктической службы на работу к украинскому экипажу ледокола", – рассказали в антарктическом центре.

Напомним, в этом году Украина купила британский ледокол James Clark Ross за 5,3 млн долларов. Последние 30 лет этот корабль выполнял роль мировой исследовательской платформы для биологических, океанографических и геофизических исследований.

Именно этот ледокол в 1996 году привез первую украинскую антарктическую экспедицию на прежнюю британскую станцию Фарадей, которая сейчас называется Академик Вернадский и принадлежит Украине.