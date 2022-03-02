ССО ВСУ провели учения в Чернобыльской зоне

18:09 01 Июнь Киев, Украина

Силы специальных операций Вооруженных сил Украины (ССО ВСУ) провели учения в обстановке реального радиационного заражения местности - в городе Припять

Об этом сообщает пресс-служба ССО ВСУ.

"Страны НАТО обращают особое внимание на то, чтобы специалисты служб CBRN Defense (химической, биологической, радиологической и ядерной защиты) были подготовлены на высоком уровне", - рассказал специалист службы CBRN Defense одного из подразделений ССО Украины.

По сценарию учений в городе происходят боевые столкновения между армией и незаконными вооруженными формированиями. Противник применяет так называемую "грязную" бомбу - взрывное устройство, оснащенное радиационными элементами, чтобы посеять панику среди населения.



Уточняется, что военные ССО отходят от устаревших стандартов. На занятиях в Чернобыльской зоне они применяли современные стандарты НАТО.



