ССО ВСУ провели учения в Чернобыльской зоне

Силы специальных операций Вооруженных сил Украины (ССО ВСУ) провели учения в обстановке реального радиационного заражения местности - в городе Припять.
Об этом сообщает пресс-служба ССО ВСУ.
По сценарию учений в городе происходят боевые столкновения между армией и незаконными вооруженными формированиями. Противник применяет так называемую "грязную" бомбу - взрывное устройство, оснащенное радиационными элементами, чтобы посеять панику среди населения.
Уточняется, что военные ССО отходят от устаревших стандартов. На занятиях в Чернобыльской зоне они применяли современные стандарты НАТО.
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