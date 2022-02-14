США ждут создания «Крымской платформы»

23:46 20 Май Киев, Украина

Обсуждение «Крымской платформы» назначено на 23 августа 2021 года. Проект должен помочь в деоккупации украинского полуострова и не только.

В своем Twitter, госсекретарь США Энтони Блинкен написал, что с нетерпением ждет участия в саммите «Крымской платформы»: “Мы осуждаем злоупотребления России в Крыму, особенно 18 мая, когда вспоминают о 77-й годовщине сталинской депортации множества крымских татар с полуострова. Мы с нетерпением ждём возможности принять участие в саммите «Крымской платформы» в августе”.

Однако усиление давления на Россию международным сообществом для деоккупации Крыма это не единственная задача платформы. Одним из вопросов остается притеснение коренного населения полуострова.

По словам Гайаны Юксель, члена Меджлиса крымских татар, оккупационная власть России использует политику уничтожения людей, несогласных с аннексией полуострова в Крыму. В первую очередь, это крымско-татарский народ, который в полном составе не признал новую власть в 2014 году, а также остается верным идеям Хизб ут-Тахрир аль-Ислами. Крымские татары и сейчас не признали оккупантов.

«На сегодняшний день наибольшее количество людей среди политических заключенных в Крыму это крымские татары. “Задача оккупационной “власти” - выдавить всех активных крымских татар с территории Крыма, сделать так, чтобы происходила массовая скрытая депортация и крымские татары оставляли свою родную землю» – считает Юксель.

Об этом сообщил и президент Украины Владимир Зеленский. В День памяти жертв геноцида крымско-татарского народа, он выразил слова поддержки и сказал, что в этот день все украинцы поддерживают коренное население Крыма.

Спустя 77 лет, история повторяется вновь. Российская власть ведет противоправную борьбу, направленную на уничтожения целого народа. Поэтому «Крымская платформа» направлена не просто на возврат украинской территории, но и на защиту народа, который в данный момент претерпевает тяготы лишения независимости и угнетения.