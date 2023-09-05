США продлили статус временно защищенных лиц находящимся в стране украинцам

18:50 18 августа Киев, Украина





Об этом идет речь в сообщении Департамента внутренней безопасности США.



Отмечается, что находившиеся в США по состоянию на 16 августа 2023 года граждане Украины также могут подавать заявки на получение этого статуса. Соединенные Штаты продлили временно защищенный статус (TPS) для украинцев на 18 месяцев – с 20 октября 2023 года по 19 апреля 2025 года из-за полномасштабной войны и чрезвычайных и временных условий в Украине, которые препятствуют безопасному возвращению людей.Об этом идет речь в сообщении Департамента внутренней безопасности США.Отмечается, что находившиеся в США по состоянию на 16 августа 2023 года граждане Украины также могут подавать заявки на получение этого статуса.

"Вторжение россии в Украину и вызванный им гуманитарный кризис требует от Соединенных Штатов продолжать оказывать защиту украинцам, которые, возможно, не могут влиять на свою страну. Мы и дальше предлагаем нашу поддержку украинцам в виде такой формы временной гуманитарной помощи", - заявил министр внутренней. безопасности США Алехандро Майоркас.

По данным ведомства, временно защищенный статус могут продолжить 26 тысяч украинцев, еще 167 тысяч могут претендовать на получение этого статуса. Эта группа включает граждан Украины (и лиц без гражданства проживающих в Украине) в США с неиммиграционным статусом или без законного иммиграционного статуса.