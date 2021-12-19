США подарили Украине 66 авто в рамках программы "Полицейский офицер общины"

21:03 10 Август Киев, Украина

Полицейские в селах, вскоре получат служебный транспорт, американцы подарили 66 новых внедорожников в рамках программы "Полицейский офицер общины" .

По информации пресс-службы посольства США в Украине, всего они хотят помочь нашей стране обеспечить доступ к качественной службе полиции в сельской местности. Всего же подобных машин в селах будет 124.

"Мы поддерживаем наших украинских партнеров, работающих над тем, чтобы обеспечить доступ к качественной службе полиции в сельской местности. Повышая безопасность в территориальных общинах, эта программа также способствует реформе децентрализации", - говорится в сообщении.

Программа также помогла Национальной полиции отобрать, обучить и экипировать 251 полицейского, которые сейчас проходят службу в 164 территориальных общинах в семи областях.