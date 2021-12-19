США подарили Украине 66 авто в рамках программы "Полицейский офицер общины"

Полицейские в селах, вскоре получат служебный транспорт, американцы подарили 66 новых внедорожников в рамках программы "Полицейский офицер общины" .
По информации пресс-службы посольства США в Украине, всего они хотят помочь нашей стране обеспечить доступ к качественной службе полиции в сельской местности. Всего же подобных машин в селах будет 124.
Программа также помогла Национальной полиции отобрать, обучить и экипировать 251 полицейского, которые сейчас проходят службу в 164 территориальных общинах в семи областях.
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