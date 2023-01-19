США планируют экспортировать украинскую "Дию" в другие страны

Соединенные Штаты намерены повторить успех украинской программы электронного управления "Дия" в других странах. Об этом во время Всемирного экономического форума в Давосе заявила администратор USAID Саманта Павер, сообщает издание Axios.
Она отметила, что Украина готова поделиться своим подходом и технологиями с другими странами, поэтому USAID планирует приступить к обсуждению с заинтересованными государствами потенциального использования "Дии" в качестве шаблона для собственных подобных программ.
По словам Павер, проект находится на начальной стадии. В настоящее время было выделено 650 тысяч долларов на проведение технико-экономических обоснований в странах, проявивших интерес.
Она отметила, что украинским подходом к электронному управлению заинтересовалась Молдова.
Руководитель USAID надеется на сотрудничество со многими странами, поскольку это может улучшить жизнь простых граждан.
Издание также сообщает, что в 18 января была запланирована встреча в Давосе Саманты Пауэр с министром цифровой трансформации Украины Михаилом Федоровым.
В 2020 году в Украине запустили приложение "Дия", чтобы разрешить гражданам получать доступ к документам, удостоверяющим личность, регистрировать бизнес и получать различные государственные услуги со своих смартфонов. С начала вторжения рф, приложение расширили с помощью дополнительных инструментов, таких как отчет об убытках от российских ударов.
По словам украинских чиновников, на прошлый месяц почти 18,5 миллионов человек пользовались последней версией мобильного приложения.
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