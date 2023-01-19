США планируют экспортировать украинскую "Дию" в другие страны

07:37 19 января Киев, Украина

Соединенные Штаты намерены повторить успех украинской программы электронного управления "Дия" в других странах. Об этом во время Всемирного экономического форума в Давосе заявила администратор USAID Саманта Павер, сообщает издание Axios.

"USAID предоставило финансирование Министерству цифровой трансформации Украины, чтобы помочь разработать "Дию" и улучшить ее кибербезопасность, а также выделило еще 8,5 млн. долларов, чтобы помочь расширить сервисы программы во время войны", - заявила Пауэр.

Она отметила, что Украина готова поделиться своим подходом и технологиями с другими странами, поэтому USAID планирует приступить к обсуждению с заинтересованными государствами потенциального использования "Дии" в качестве шаблона для собственных подобных программ.



По словам Павер, проект находится на начальной стадии. В настоящее время было выделено 650 тысяч долларов на проведение технико-экономических обоснований в странах, проявивших интерес.



Она отметила, что украинским подходом к электронному управлению заинтересовалась Молдова.



Руководитель USAID надеется на сотрудничество со многими странами, поскольку это может улучшить жизнь простых граждан.

"Приложение, которое позволяет гражданам подавать налоговые декларации или получать доступ к свидетельствам о рождении, не дожидаясь часами в очереди, может стать одним из ощутимых улучшений", – сказала она.

Издание также сообщает, что в 18 января была запланирована встреча в Давосе Саманты Пауэр с министром цифровой трансформации Украины Михаилом Федоровым.



В 2020 году в Украине запустили приложение "Дия", чтобы разрешить гражданам получать доступ к документам, удостоверяющим личность, регистрировать бизнес и получать различные государственные услуги со своих смартфонов. С начала вторжения рф, приложение расширили с помощью дополнительных инструментов, таких как отчет об убытках от российских ударов.



По словам украинских чиновников, на прошлый месяц почти 18,5 миллионов человек пользовались последней версией мобильного приложения.