Срок действия загранпаспорта украинцы теперь могут продлить на 5 лет

Правительство внесло изменения в Порядок оформления и выдачи паспорта гражданина Украины для выезда за границу. Паспорт можно продлить на пять лет. Об этом говорится в постановлении от 18 октября 2022 г. №1185.

«Срок действия паспорта для выезда за границу продолжается на пять лет с даты подачи заявления о продлении срока. В случае подачи заявления о продлении срока до даты истечения срока действия паспорта для выезда за границу срок его действия продлевается на пять лет с даты, наступающей по дате окончания срока его действия», - говорится в постановлении.

Временный порядок может быть применен Государственной миграционной службой, посольством или консульским учреждением Украины при отсутствии технической возможности оформления (в том числе вместо утраченного или похищенного), обмена и выдачи паспорта гражданина Украины для выезда за границу.

Также, срок действия загранпаспорта можно будет продлить в связи с необходимостью срочного выезда за границу, связанной с неотложной потребностью в лечении уезжающего, отъездом сопровождающего тяжелобольного лица или смертью родственника, проживавшего за границей.

Согласно постановлению, срок действия паспорта для выезда за границу продлевается на основании заявления лица или его законного представителя. Заявление может быть подано до истечения срока его действия, но не ранее чем за два месяца до даты истечения срока действия паспорта для выезда за границу.

Заявление о внесении в паспорт для выезда за границу информации о продлении срока его действия подается в территориальный орган/территориальное подразделение ГТС, посольство или консульское учреждение Украины, по месту обращения.

Внесение в паспорт для выезда за границу информации о продлении срока его действия осуществляется безвозмездно в день обращения.