Срочное оформление паспорта подорожает почти вдвое

Правительство приняло постановление об изменении стоимости срочного оформления паспортов. Цены выросли почти в два раза.
Об этом сообщает Правительственный портал.
С 1 ноября вырастет стоимость следующих документов:
▪️Стоимость оформления паспорта гражданина Украины в течение 10 дней возрастет с 252 грн до 496 грн.
▪️Оформление паспорта гражданина Украины для выезда за границу за три или семь дней подорожает с 704 грн. до 992 грн.
▪️Стоимость оформления и обмена проездного документа беженца возрастет с 226 до 452 грн.
▪️Оформление и обмен удостоверения беженца, кроме оформления удостоверения беженца впервые, подорожает со 168 грн до 336 грн.
▪️Оформление и обмен вида на временное проживание подорожает с 352 грн. до 452 грн.
▪️Оформление и обмен карты мигранта подорожает с 199 грн. до 399 грн.
▪️Через шесть месяцев после отмены военного положения оформления паспорта гражданина Украины для выезда за границу за 20 дней подорожает с 352 до 496 грн.
▪️Стоимость оформления паспорта гражданина Украины в течение 10 дней возрастет с 252 грн до 496 грн.
▪️Оформление паспорта гражданина Украины для выезда за границу за три или семь дней подорожает с 704 грн. до 992 грн.
▪️Стоимость оформления и обмена проездного документа беженца возрастет с 226 до 452 грн.
▪️Оформление и обмен удостоверения беженца, кроме оформления удостоверения беженца впервые, подорожает со 168 грн до 336 грн.
▪️Оформление и обмен вида на временное проживание подорожает с 352 грн. до 452 грн.
▪️Оформление и обмен карты мигранта подорожает с 199 грн. до 399 грн.
▪️Через шесть месяцев после отмены военного положения оформления паспорта гражданина Украины для выезда за границу за 20 дней подорожает с 352 до 496 грн.
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