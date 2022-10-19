Срочное оформление паспорта подорожает почти вдвое

15:32 19 октября Киев, Украина

Правительство приняло постановление об изменении стоимости срочного оформления паспортов Цены выросли почти в два раза.

Об этом сообщает Правительственный портал.

С 1 ноября вырастет стоимость следующих документов:



▪️Стоимость оформления паспорта гражданина Украины в течение 10 дней возрастет с 252 грн до 496 грн.

▪️Оформление паспорта гражданина Украины для выезда за границу за три или семь дней подорожает с 704 грн. до 992 грн.

▪️Стоимость оформления и обмена проездного документа беженца возрастет с 226 до 452 грн.

▪️Оформление и обмен удостоверения беженца, кроме оформления удостоверения беженца впервые, подорожает со 168 грн до 336 грн.

▪️Оформление и обмен вида на временное проживание подорожает с 352 грн. до 452 грн.

▪️Оформление и обмен карты мигранта подорожает с 199 грн. до 399 грн.

▪️Через шесть месяцев после отмены военного положения оформления паспорта гражданина Украины для выезда за границу за 20 дней подорожает с 352 до 496 грн.