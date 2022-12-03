Срочная эвакуация жителей левобережной Херсонщины

10:54 03 декабря Киев, Украина

В Херсонской области жителям временно оккупированного левого берега реки Днепр разрешили 3-5 декабря эвакуироваться на правый берег. Об этом в субботу сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в Telegram.

"С 3 декабря (суббота) по 5 декабря (понедельник) включительно будут продолжаться гуманитарные мероприятия по эвакуации украинских граждан, которые сейчас находятся на левом берегу реки Днепр в дачном поселке и не успели покинуть временно оккупированную территорию", – говорится в сообщении.

Указано, что эвакуация будет проходить в светлое время суток на участке Речной вокзал, где временно отменили запрет на пересечение реки Днепр. Власти объясняют, что эвакуация необходима из-за возможной активизации боевых действий на этой территории.

"В случае возникновения потребности в дополнительном времени для прибытия на деоккупированную территорию, просим граждан причаливать только на Речном вокзале как единственном разрешенном месте", – добавил Янушевич.

Для эвакуации нужно иметь при себе документы, удостоверяющие личность и подтверждающие гражданство Украины.

Ранее глава Ярослав Янушевич призвал эвакуироваться жителей освобожденных территорий Херсонской области. По его словам, это связано с высокой угрозой обстрелов со стороны рф и серьезным разрушением инфраструктуры региона.

Также на Херсонщине создали штаб по эвакуации населения региона.