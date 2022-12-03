Срочная эвакуация жителей левобережной Херсонщины

В Херсонской области жителям временно оккупированного левого берега реки Днепр разрешили 3-5 декабря эвакуироваться на правый берег. Об этом в субботу сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в Telegram.
Указано, что эвакуация будет проходить в светлое время суток на участке Речной вокзал, где временно отменили запрет на пересечение реки Днепр. Власти объясняют, что эвакуация необходима из-за возможной активизации боевых действий на этой территории.
Для эвакуации нужно иметь при себе документы, удостоверяющие личность и подтверждающие гражданство Украины.
Ранее глава Ярослав Янушевич призвал эвакуироваться жителей освобожденных территорий Херсонской области. По его словам, это связано с высокой угрозой обстрелов со стороны рф и серьезным разрушением инфраструктуры региона.
Также на Херсонщине создали штаб по эвакуации населения региона.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии