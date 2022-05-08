Средняя задолженность за коммунальные услуги составляет 3,7 тыс. грн на семью

11:38 05 декабря Киев, Украина

Проблемой для многих жителей Украины стала оплата все возрастающих платежей за предоставленные коммунальные услуги. Так, по данным, предоставленным Государственной службой статистики (Госстат), на начало ноября средняя задолженность за коммунальные услуги в Украине составляет 3 769 грн на семью.

Общий долг за коммунальные услуги составляет 56,1 млрд гривен. Всего в Украине числится 14 миллионов 881 тысяч домохозяйств. Разделив общий долг на количество потребителей получаем указанных 3,7 тыс гривен долговой нагрузки на каждое домохозяйство.

В частности, задолженность населения по оплате за поставки и распределение газа достигла 22,4 миллиарда гривен, за поставки тепла и горячей воды – 16,7 млрд грн, за водоснабжение и водоотвод – 5,7 млрд грн, за поставки и распределение электроэнергии – 5,1 млрд грн, такой же долг – за управление многоквартирными домами, и еще 1,1 млрд. грн украинцы должны за предоставление услуг по вывозу бытовых отходов.

Госстат вывесил также своеобразный "список должников".

Так, по данным Госстата, только три области, Донецкая, Одесская и Херсонская "вышли в плюс" по оплате долгов, и то, это произошло с учетом погашения долгов предыдущих периодов. Остальные регионы заплатили от 67 до 97% от начисленных им коммунальных расходов. Причем большинство областей заплатили в районе 75% от начисленного.

В прошлом году совокупный коммунальный долг украинцев находился на уровне 52,1 млрд гривен, а в усредненном значении составлял 3,5 тыс гривен на каждую квартиру.

На днях стало известно, что с нового года в Украине в среднем на 80% повысят абонплату на газ. Напомним, с началом отопительного сезона, и буквально через пару дней после проведения местных выборов регулирующий орган существенно поднял цену на голубое топлива для конечных потребителей.