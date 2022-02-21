Средняя продолжительность жизни украинцев выросла

06:58 26 Май Киев, Украина

Согласно данным Государственной службы статистики, женщины живут на 10 лет дольше мужчин, средняя продолжительность жизни украинок составляет 76,98 лет.

Средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении в Украине в 2019 году составила 72,01 года. Для мужчин она составляет 66,92 года.



По данным статистического ведомства, за последние 30 лет ожидаемая продолжительность жизни украинцев выросла. Так, например, в 1990 году она составляла 70,42 года (65,60 - для мужчин и 74,82- для женщин).





Отмечается также, что за последние 30 лет население страны сократилось почти на 10 млн человек. В 1990 году в Украине постоянно проживало 51 млн 556,5 тыс. граждан, а в 2020 году - 41 млн 732,8 тыс.