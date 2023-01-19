Средний возраст ввезенных авто в Украину достиг 12 лет. Это самый высокий показатель за десятилетие

11:31 19 января Киев, Украина

В 2022-м средний возраст ввозимых в Украину авто составил 12,3 лет. Этот показатель вырос на два года и стал самым высоким за последнее десятилетие, свидетельствует статистика Opendatabot.



Рост среднего возраста авто – побочный эффект нулевых ставок на растаможку, считают аналитики.

«Нулевые ставки должны были помочь людям, оставшимся без автомобилей вследствие вооруженной агрессии рф, приобрести недорогую машину – чаще всего это уже бывшие автомобили», – говорят в Opendatabot.

В 2022 году 67% ввозимых в Украину подержанных машин были старше 10 лет.

Статистика не подтверждает тезис о том, что устаревание автопарка украинцев негативно отражается на безопасности на дорогах, отмечают аналитики. К примеру, по данным Нацполиции, за весь 2021 год зафиксировали 58 ДТП из-за управления неисправными транспортными средствами. Это 0,2% общего количества аварий в стране.



Всего в течение 2022-го в Украину ввезли почти 535 тысяч автомобилей, это на 60% меньше, чем в прошлом году. Количество ввезенных машин было таким же, как в период пандемии в 2020-м.



Наибольшее количество авто было ввезено в мае и июне, в период, когда действовали льготные ставки на растаможку. С июля, когда перестало

действовать «нулевое растаможивание», импорт автомобилей снизился.

Самым популярным брендом года среди легковых автомобилей стал Volkswagen. В топ-3 попали также Renault и Ford.