Средний возраст ввезенных авто в Украину достиг 12 лет. Это самый высокий показатель за десятилетие

В 2022-м средний возраст ввозимых в Украину авто составил 12,3 лет. Этот показатель вырос на два года и стал самым высоким за последнее десятилетие, свидетельствует статистика Opendatabot.
Рост среднего возраста авто – побочный эффект нулевых ставок на растаможку, считают аналитики.
Рост среднего возраста авто – побочный эффект нулевых ставок на растаможку, считают аналитики.
В 2022 году 67% ввозимых в Украину подержанных машин были старше 10 лет.
Статистика не подтверждает тезис о том, что устаревание автопарка украинцев негативно отражается на безопасности на дорогах, отмечают аналитики. К примеру, по данным Нацполиции, за весь 2021 год зафиксировали 58 ДТП из-за управления неисправными транспортными средствами. Это 0,2% общего количества аварий в стране.
Всего в течение 2022-го в Украину ввезли почти 535 тысяч автомобилей, это на 60% меньше, чем в прошлом году. Количество ввезенных машин было таким же, как в период пандемии в 2020-м.
Наибольшее количество авто было ввезено в мае и июне, в период, когда действовали льготные ставки на растаможку. С июля, когда перестало
действовать «нулевое растаможивание», импорт автомобилей снизился.
Самым популярным брендом года среди легковых автомобилей стал Volkswagen. В топ-3 попали также Renault и Ford.
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