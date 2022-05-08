Среди медиков наивысший балл доверия у Комаровского

12:54 04 декабря Киев, Украина





Степанову доверяют 19% опрошенных, не доверяют – 34%, 37% не слышали о нем. Бывшей и.о. министра здравоохранения Ульяне Супрун доверяют 15%, не доверяют – 67%. Бывших министров Илью Емца и Зоряну Скалецкую не знают почти половина опрошенных, доверяют им 10% и 8% соответственно, не доверяют – по 34%. Согласно соцопросу, проведенному исследовательской группой Рейтинг , среди украинских медиков лидирующее место в вопросах доверия занимает детский педиатр Евгений Комаровский Степанову доверяют 19% опрошенных, не доверяют – 34%, 37% не слышали о нем. Бывшей и.о. министра здравоохранения Ульяне Супрун доверяют 15%, не доверяют – 67%. Бывших министров Илью Емца и Зоряну Скалецкую не знают почти половина опрошенных, доверяют им 10% и 8% соответственно, не доверяют – по 34%.



Среди медиков наибольшим доверием пользуется Комаровский, ему доверяют 66% опрошенных, не доверяют 20%. Главному санврачу Виктору Ляшко доверяют 32%, не доверяют 39%.



Опрос проведен 27 ноября – 1 декабря по всей территории Украины, кроме временно оккупированных территорий. Опрошено 1200 человек методом личного интервью, ошибка не более 2,8%. Заказчик опроса не указан.