Среди членов СММ ОБСЕ на Донбассе преобладают россияне

Не благоприятная ситуация с мониторингом ситуации на Донбассе группой ОБСЕ сложилась для Украины. Как уже сообщалось, из-за осложнения положения в районе разведения войск наблюдателям ОБСЕ позволили уйти во внеочередные отпуска.

В результате более 60% членов миссии от западных стран и более 40% от Украины воспользовались этим шансом.

Более того, большинство иностранных наблюдателей получили от своих консульств предложения покинуть Украину. Не получили таких предложений только россияне и представители стран СНГ.

В итоге, основной силой Службы мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Донбассе на сегодня остались наблюдатели из России (более 90 человек). В самой службе миссии такие данные не отрицают и не подтверждают.

Украина была вынуждена обратиться к членам нормандской группы - Германии и Франции с просьбой об усилении миссии ОБСЕ на Донбассе в связи с усилением провокационных действий в этом регионе.