Спутник зафиксировал уже третье массовое захоронение в Мариуполе

19:43 25 апреля Киев, Украина

Спутник зафиксировал уже третье место массового захоронения вблизи Мариуполя. Выкопанные траншеи появились на территории кладбища оккупированного российскими войсками поселка Старый Крым, расположенного в 5 км от города. Длина траншей достигает более 200 метров.



Об этом сообщили журналисты программы "Схемы".



В сообщении Схем говорится, что первые выкопанные траншеи на территории Старокрымского кладбища появились 24 марта - после того, как поселок оккупировали российские военные. На спутниковом снимке Planet видно, что у них 60-70 метров длиной.

“На спутниковом снимке от 7 апреля, через две недели, заметны изменения: место захоронения увеличилось. Часть из траншей – закопана. На спутниковом снимке за 24 апреля были зафиксированы новые траншеи. Протяженность места массового захоронения увеличилась более 200 метров”, – отмечают журналисты.

В комментарии городской голова Мариуполя Вадим Бойченко рассказал, что властям известно о том, что российские военные вывозят тела погибших жителей города на территорию Старокрымского кладбища, где хоронят их в местах массового захоронения.

“Нам известно об этих братских могилах, потому что эти фашисты – и у меня нет других слов – привлекают для захоронения местное население за еду. Они нам и сообщили, что нужно "трудочас" наработать, чтобы тебе дали еду, воду ... Сейчас в Мариуполе недостаточно гуманитарки, которую они завозят, поэтому люди вынуждены это делать", - сказал мэр.

Поселок Старый Крым находится под оккупацией войск России с 10 марта.