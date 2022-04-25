Спутник зафиксировал уже третье массовое захоронение в Мариуполе

Спутник зафиксировал уже третье место массового захоронения вблизи Мариуполя. Выкопанные траншеи появились на территории кладбища оккупированного российскими войсками поселка Старый Крым, расположенного в 5 км от города. Длина траншей достигает более 200 метров.
Об этом сообщили журналисты программы "Схемы".
В сообщении Схем говорится, что первые выкопанные траншеи на территории Старокрымского кладбища появились 24 марта - после того, как поселок оккупировали российские военные. На спутниковом снимке Planet видно, что у них 60-70 метров длиной.
Об этом сообщили журналисты программы "Схемы".
В сообщении Схем говорится, что первые выкопанные траншеи на территории Старокрымского кладбища появились 24 марта - после того, как поселок оккупировали российские военные. На спутниковом снимке Planet видно, что у них 60-70 метров длиной.
В комментарии городской голова Мариуполя Вадим Бойченко рассказал, что властям известно о том, что российские военные вывозят тела погибших жителей города на территорию Старокрымского кладбища, где хоронят их в местах массового захоронения.
Поселок Старый Крым находится под оккупацией войск России с 10 марта.
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