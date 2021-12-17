Спутник указал местонахождения 57 незаконных мусорных свалок в Киевской области

При помощи спутника только лишь в Киевской области обнаружено около 60 незаконных свалок.
Об этом сообщает Министерство охраны окружающей среды.
Как оказалось, что из 57 несанкционированных свалок только 16 земельных участков принадлежат юридическим лицам.
Министерство охраны окружающей среды обратилось к премьер-министру Украины с письмом, в котором указана необходимость проведения Госэкоинспекцией внеплановых проверок для фиксации нарушений природоохранного законодательства с начислением убытков.
Материалы также переданы в Офис генерального прокурора для открытия уголовных производств и проведения досудебного расследования.
Министерство охраны окружающей среды обратилось к премьер-министру Украины с письмом, в котором указана необходимость проведения Госэкоинспекцией внеплановых проверок для фиксации нарушений природоохранного законодательства с начислением убытков.
Материалы также переданы в Офис генерального прокурора для открытия уголовных производств и проведения досудебного расследования.
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