Спутник указал местонахождения 57 незаконных мусорных свалок в Киевской области

12:43 26 Март Киев, Украина

При помощи спутника только лишь в Киевской области обнаружено около 60 незаконных свалок.

Об этом сообщает Министерство охраны окружающей среды.

"Получены космические снимки свалок твердых бытовых отходов на территории Киевской области. По результатам их тематической обработки и аналитики выявлено 80 свалок, из которых - 23 санкционированные", - говорится в сообщении.

Как оказалось, что из 57 несанкционированных свалок только 16 земельных участков принадлежат юридическим лицам.



Министерство охраны окружающей среды обратилось к премьер-министру Украины с письмом, в котором указана необходимость проведения Госэкоинспекцией внеплановых проверок для фиксации нарушений природоохранного законодательства с начислением убытков.



Материалы также переданы в Офис генерального прокурора для открытия уголовных производств и проведения досудебного расследования.