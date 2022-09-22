Спрос на электрокары растет, а бензиновые авто стали покупать на 5% реже

В Украине за восемь месяцев 2022 года продано 24,5 тысяч новых легковых авто. Более половины из них (57%) оборудованы бензиновыми двигателями, в то же время доля таких авто на рынке сократилась на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Об этом свидетельствует статистика «УкрАвтопрома».
Также на 1% уменьшилась доля дизельных авто, которые составляют 24% от общих продаж. Автомобили с газовыми установками охватили всего 1% рынка.
В то же время доля гибридных автомобилей увеличилась с 10% до 14%, а электромобилей – с 1% до 4%.
Две трети украинских водителей (66%) задумываются над покупкой электрокара или гибридного автомобиля из-за удорожания топлива . В то же время почти половина опрошенных ездит на дизеле, несмотря на то, что цены на дизельное топливо сейчас самые высокие среди других видов топлива. 29% водителей ездят на бензине, 17% пользуются бензиновыми автомобилями с установленными газовыми установками, 6% – имеют автомобили на газе и только 1% – электромобили.
Также на 1% уменьшилась доля дизельных авто, которые составляют 24% от общих продаж. Автомобили с газовыми установками охватили всего 1% рынка.
В то же время доля гибридных автомобилей увеличилась с 10% до 14%, а электромобилей – с 1% до 4%.
Две трети украинских водителей (66%) задумываются над покупкой электрокара или гибридного автомобиля из-за удорожания топлива . В то же время почти половина опрошенных ездит на дизеле, несмотря на то, что цены на дизельное топливо сейчас самые высокие среди других видов топлива. 29% водителей ездят на бензине, 17% пользуются бензиновыми автомобилями с установленными газовыми установками, 6% – имеют автомобили на газе и только 1% – электромобили.
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