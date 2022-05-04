Список задержек пассажирских поездов

13:07 04 мая Киев, Украина

Ряд поездов задерживается из-за российских обстрелов железнодорожных станций.


Об этом сообщается в Telegram-канале Укрзализныци.

В Укрзализныце добавили, что по состоянию на 12:30 4 мая поезда "догоняют" график, восстановительные работы продолжаются.
 
Вечером 3 мая российские оккупанты нанесли ракетные удары по шести станциям "Укрзализныци". Из-за этого возникла задержка в движении 14 пассажирских поездов.

Перечень задержек пассажирских поездов:
  • №37 Ужгород - Одесса (+10:38 час);
  • №22 Трускавец - Харьков (+10:28ч);
  • №30 Ужгород - Киев (+10:23 час);
  • №60 Чоп - Киев (+9:50 час);
  • №12 Львов - Одесса (+9:36 час);
  • №135 Черновцы - Одесса (+9:13 ч);
  • №96 Рахов - Киев (+9:09 ч);
  • №43 Ивано-Франковск - Киев (+9:08 час);
  • №50 Трускавец - Киев (+9:06 ч);
  • №3 Львов - Запорожье (+8:38 час);
  • №13 Киев - Солотвино (+8:30 час);
  • №56 Рахов - Киев (+8:27 ч);
  • №14 Солотвино - Киев (+7:54 ч);
  • №8 Черновцы - Киев (+7:23 часа);
  • №49 Киев - Трускавец (+7:04 ч);
  • №81 Киев - Ужгород (+7 ч);
  • №7 Киев - Черновцы (+6:38 ч);
  • №82 Ужгород - Киев (+6:31 час);
  • №45 Ужгород - Лозовая (+6:30 час);
  • №29 Киев - Ужгород (+6:23 часа);
  • №25 Рахов - Одесса (+5:54 часа);
  • №46 Лозовая - Ужгород (+5:43 час);
  • №38 Одесса - Ужгород (+5:43 часа);
  • №6 Запорожье - Ивано-Франковск (+5:41 час);
  • №91 Киев - Львов (+5:31 час);
  • №146 Ужгород - Львов (+5:11 час);
  • №59 Киев - Чоп (+4:38 ч);
  • №149 Полтава - Черновцы (+4:31 час);
  • №231 Днепр - Львов (+3:51 час);
  • №120 Львов - Запорожье (+2:58 ч);
  • №17 Харьков - Львов (+2:58 час);
  • №8 Одесса - Харьков (+2:50 час);
  • №175 Запорожье - Жмеринка (+2:46);
  • №11 Одесса - Львов (+2:24 ч);
  • №16 Ивано-Франковск — Харьков (+2:01 час);
  • №85 Запорожье - Львов (+1:45 час);
  • №119 Запорожье - Львов (+1:25 ч);
  • №41 Днепр - Львов (+1:19 час);
  • №774 Львов - Дарница (+10 ч);
  • №716 Перемышль - Киев (+7:30 час);
  • №705 Киев - Перемышль (+8 ч);
  • №743 Дарница - Львов (+5 ч).