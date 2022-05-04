Список задержек пассажирских поездов

Ряд поездов задерживается из-за российских обстрелов железнодорожных станций.
Об этом сообщается в Telegram-канале Укрзализныци.
В Укрзализныце добавили, что по состоянию на 12:30 4 мая поезда "догоняют" график, восстановительные работы продолжаются.
Вечером 3 мая российские оккупанты нанесли ракетные удары по шести станциям "Укрзализныци". Из-за этого возникла задержка в движении 14 пассажирских поездов.
Перечень задержек пассажирских поездов:
Перечень задержек пассажирских поездов:
- №37 Ужгород - Одесса (+10:38 час);
- №22 Трускавец - Харьков (+10:28ч);
- №30 Ужгород - Киев (+10:23 час);
- №60 Чоп - Киев (+9:50 час);
- №12 Львов - Одесса (+9:36 час);
- №135 Черновцы - Одесса (+9:13 ч);
- №96 Рахов - Киев (+9:09 ч);
- №43 Ивано-Франковск - Киев (+9:08 час);
- №50 Трускавец - Киев (+9:06 ч);
- №3 Львов - Запорожье (+8:38 час);
- №13 Киев - Солотвино (+8:30 час);
- №56 Рахов - Киев (+8:27 ч);
- №14 Солотвино - Киев (+7:54 ч);
- №8 Черновцы - Киев (+7:23 часа);
- №49 Киев - Трускавец (+7:04 ч);
- №81 Киев - Ужгород (+7 ч);
- №7 Киев - Черновцы (+6:38 ч);
- №82 Ужгород - Киев (+6:31 час);
- №45 Ужгород - Лозовая (+6:30 час);
- №29 Киев - Ужгород (+6:23 часа);
- №25 Рахов - Одесса (+5:54 часа);
- №46 Лозовая - Ужгород (+5:43 час);
- №38 Одесса - Ужгород (+5:43 часа);
- №6 Запорожье - Ивано-Франковск (+5:41 час);
- №91 Киев - Львов (+5:31 час);
- №146 Ужгород - Львов (+5:11 час);
- №59 Киев - Чоп (+4:38 ч);
- №149 Полтава - Черновцы (+4:31 час);
- №231 Днепр - Львов (+3:51 час);
- №120 Львов - Запорожье (+2:58 ч);
- №17 Харьков - Львов (+2:58 час);
- №8 Одесса - Харьков (+2:50 час);
- №175 Запорожье - Жмеринка (+2:46);
- №11 Одесса - Львов (+2:24 ч);
- №16 Ивано-Франковск — Харьков (+2:01 час);
- №85 Запорожье - Львов (+1:45 час);
- №119 Запорожье - Львов (+1:25 ч);
- №41 Днепр - Львов (+1:19 час);
- №774 Львов - Дарница (+10 ч);
- №716 Перемышль - Киев (+7:30 час);
- №705 Киев - Перемышль (+8 ч);
- №743 Дарница - Львов (+5 ч).
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