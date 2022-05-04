Список задержек пассажирских поездов

13:07 04 мая Киев, Украина

Ряд поездов задерживается из-за российских обстрелов железнодорожных станций.



Об этом сообщается в Telegram-канале Укрзализныци.



В Укрзализныце добавили, что по состоянию на 12:30 4 мая поезда "догоняют" график, восстановительные работы продолжаются.

Вечером 3 мая российские оккупанты нанесли ракетные удары по шести станциям "Укрзализныци". Из-за этого возникла задержка в движении 14 пассажирских поездов.



Перечень задержек пассажирских поездов: