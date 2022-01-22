Список военно-учетных профессий для женщин сократили вдвое

09:54 22 Январь Киев, Украина

После того, как в декабре вышел закон о постановке на воинский учет украинских женщин, буквально за пять дней было собрано 25 тысяч подписей под обращением к президенту о пересмотре данного указа. В итоге список специальностей, имеющих отношение к воинской службе, пересмотрели.

Вчера, 21 января, Минобороны представило для согласования соотвествующими ведомствами новую редакцию приказа, в которой число военно-учетных специальностей для женщин сокращено вдвое.

По словам министра обороны Алексея Резникова, в списке оставлены только те спецальности, которые актуальны для армии на сегодня, а именно: медики, электронщики, связисты, картографы, финансисты, бухгалтеры и т.д. Также разработан и механизм пересмотра этого списка в случае необходимости.

Министр рассказал и том, что идет работа по упрощению самой процедуры постановки на учет: "Все, что можно перевести в цифру, подтянуть из реестров, сделать дистанционно – будет сделано. Этот процесс уже запущен".

Кроме того, Резников прояснил ситуацию по применению штрафов в отношении женщин, не вставших на воинский учет.

"Что касается штрафов, то они не могут применяться к женщинам, специальности которых предусматривают постановку на учет", – отметил Резников.

То есть, пока женщина добровольно не стала военнообязанной (не встала на воинский учет), подобные штрафы к ней не применимы.

По состоянию на 18 января, число женщин, вставших на учет по новому закону, составило 435 особ.