Список военно-учетных профессий для женщин сократили вдвое

После того, как в декабре вышел закон о постановке на воинский учет украинских женщин, буквально за пять дней было собрано 25 тысяч подписей под обращением к президенту о пересмотре данного указа. В итоге список специальностей, имеющих отношение к воинской службе, пересмотрели.
Вчера, 21 января, Минобороны представило для согласования соотвествующими ведомствами новую редакцию приказа, в которой число военно-учетных специальностей для женщин сокращено вдвое.
По словам министра обороны Алексея Резникова, в списке оставлены только те спецальности, которые актуальны для армии на сегодня, а именно: медики, электронщики, связисты, картографы, финансисты, бухгалтеры и т.д. Также разработан и механизм пересмотра этого списка в случае необходимости.
Кроме того, Резников прояснил ситуацию по применению штрафов в отношении женщин, не вставших на воинский учет.
То есть, пока женщина добровольно не стала военнообязанной (не встала на воинский учет), подобные штрафы к ней не применимы.
По состоянию на 18 января, число женщин, вставших на учет по новому закону, составило 435 особ.
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