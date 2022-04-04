Список внутренних и международных эвакуационных рейсов на сегодня

06:27 04 апреля Киев, Украина

"Укрзалізниця" обнародовала график дополнительных эвакуационных рейсов на понедельник, 4 апреля.



Внутренние рейсы



Краматорск:



13:00 - №274/273 Краматорск – Львов;

16:00 - №276/275 Краматорск – Львов.



Другие:



14:00 - 5501 Новозолотаровка – Лозовая

16:10 – 7931 Покровск – Днепр

23:30 - 234/233 Чоп - Днепр



Отмечается, что время отправки может изменяться.



Международные эвакуационные рейсы на 4 апреля



Польша:



07:10 - 35/36 Львов – Пшемысль

08:30 - 715/716 Киев-Пас - Винница (11:25) – Пшемысль

10:30 – 901/902 Днепр – Хелм (билеты оформлять до ст. Ягодин)

17:02 – 814/813 Львов – Хелм (билеты оформлять до ст. Ягодин)

18:22 - 35/36 Одесса – Пшемысль

19:13 - 67/68-910/909 Киев – Варшава/Киев-Хелм



Словакия



16:50 №961 Чоп – Чиерна над Тисоу – Кошице (прибытие 18:13)

11:35 №8661 Чоп – Чиерна-над-Тиссоу – Кошице (прибытие 13:49)



Венгрия



12:30 №33 Мукачево -Будапешт

16:30 №32521 Мукачево-Будапешт



В течение дня с интервалом в 3 часа курсируют 8 пар поездов Чоп - Захонь*



Румыния



23:23 Одесса – Измаил – Исакча (Румыния)



Австрия



14:07 №749/750 Киев – Львов (21:00) – Вена (билеты в продаже). Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/country/society/oprilyudneno-grafik-evakuaciynih-potyagiv-na-4-kvitnya-835350.html