Список гуманитарных коридоров на сегодня

10:38 23 марта Киев, Украина

Сегодня должно заработать девять гуманитарных коридоров . Об этом сообщила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.



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