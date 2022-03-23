Список гуманитарных коридоров на сегодня

Сегодня должно заработать девять гуманитарных коридоров . Об этом сообщила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
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Из города Рубежное в Бахмут. Поселок Нижний город Бахмут.
Донецкая область
Из города Мариуполь в Запорожье. Бердянск-Запорожье.
Запорожская область
Из города Пологи в Запорожье.
Киевская область
Из поселка Большая Дымеровка в Бровары. Из поселка Богдановка в Бровары. Из города Бородянка в Белую Церковь. Из села Светильная в Бровары.
Луганская область
Из города Рубежное в Бахмут. Поселок Нижний город Бахмут.
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