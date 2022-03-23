Список гуманитарных коридоров на сегодня

10:38 23 марта Киев, Украина

Сегодня должно заработать девять гуманитарных коридоров . Об этом сообщила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Донецкая область
Из города Мариуполь в Запорожье. Бердянск-Запорожье.

Запорожская область
Из города Пологи в Запорожье.

Киевская область
Из поселка Большая Дымеровка в Бровары. Из поселка Богдановка в Бровары. Из города Бородянка в Белую Церковь. Из села Светильная в Бровары.

Луганская область
Из города Рубежное в Бахмут. Поселок Нижний город Бахмут. 