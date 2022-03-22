Спецслужбы России “подтолкнули” Лукашенко захватить самолет

14:36 24 июня Киев, Украина

Принудительная посадка белорусскими властями рейса FR4978 Ryanair, в аэропорту Минска 23 мая и арест основателя оппозиционного Telegram-канала «NEXTA» Романа Протасевича, не обошелся без участия российских спецслужб.

Остается много вопросов в отношении того, кто именно стоял за похищением. Тем не менее появляется все больше свидетельств того, что российские спецслужбы были задействованы на каждом этапе, начиная с первоначального замысла этой операции и заканчивая обменом разведданными с белорусским КГБ.

Белорусский оппозиционер присутствовал на Дельфийском экономическом форуме в Афинах. Следователи греческой разведки заявили, что Протасевич и его девушка София Сапега находились под пристальным наблюдением все это время, которое они провели в стране. По крайней мере, трое неизвестных отслеживали Протасевича в Афинах - с момента его прибытия до начала экономического форума. После завершения конференции 16 мая, Протасевич и Сапега провели несколько дней на Крите, где они, по всей видимости, также находились под наблюдением, говорят в греческой спецслужбе. По словам Протасевича, перед вылетом он увидел пристально наблюдавшего за ним русскоговорящего мужчину средних лет. Белорус подчеркнул в переписке, что неизвестный пытался сфотографировать его документы, но затем ушел, хотя он был следующим в очереди на проверку документов в самолет.

Основываясь на записях камер видеонаблюдения, снятых в отелях и аэропорту Афин, министерство внутренних дел Греции пришло к выводу, что Протасевич и Сапега отслеживались, по всей вероятности, сотрудниками спецслужб. По имеющимся сведениям, греческие власти считают, что шпионы должны были подтвердить нахождение Протасевич на борту самолета Ryanair.

Необходимо отметить, что и сам Лукашенко косвенно подтвердил намеренность белорусского КГБ посадить самолет с оппозиционером на борту. Выступая перед парламентом 26 мая, он намекнул, что присутствие Протасевича в самолете отнюдь не случайность. Напротив, он заявил, что даже при отсутствии угрозы взрыва, если бы он знал о присутствии на борту «террориста» Протасевича, он имел бы право требовать посадить самолет для его ареста.

Эксперты считают, что российские шпионы, как всегда, помогают своим белорусским коллегам. 3 июня, белорусский КГБ и СВР России провели свое 20-е совместное заседание в Витебске, на котором директор СВР Сергей Нарышкин заявил, что одним из традиционных направлений сотрудничества спецслужб двух стран является борьба с международным терроризмом. Они также договорились совместно противодействовать “деструктивной” деятельности Запада, направленной, якобы, на дестабилизацию политической и социально-экономической ситуации в России и Белоруссии.

Между тем почти сразу после инцидента с самолетом Ryanair Москва удалила из федеральной базы данных Светлану Тихановскую. По запросу белорусских властей она была в списке российских террористов с октября 2020 года. Это говорит о том, что у Кремля есть собственное видение того, кого считать “террористом”, а кого нет.

Принимая все это во внимание, становится понятно, что вмешательство России очевидно. Тем более что Беларусь теперь рассматривается Западом как государство-изгой и угроза мировой безопасности. А это означает увеличение ее зависимости от России и скорейшая с ней интеграция.