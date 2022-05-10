Спецпроект "Музей справедливости": помощь в один клик

21:52 11 декабря Киев, Украина

Борьба за справедливость началась с самой появлением человека. Но сейчас, в цифровую эпоху, она стала как никогда эффективной - поддержать тех, чьи права нарушены, можно лишь одним кликом.

К международному Дню прав человека 10 декабря журнал "Platfor.ma" и всемирная правовая организация "Amnesty International" запустили проект "Музей справедливости" . Особенностью музея является то, что он доступен в онлайн-формате.





Музей призывает принять участие в Марафоне написания писем в поддержку жертв репрессий и борцов за справедливость, в числе которых оказалась и украинка.

Музей состоит из пяти залов, каждый из которых посвящен одному из аспектов борьбы за права человека. Экспозиции называются: "Артефакты борьбы", "Икона справедливости", "История успеха", "Механизм борьбы" и "Тест на справедливость".

Марафоне написания писем В музее все желающие могут не только узнать об истории борьбы человечества за свои права, но и принять непосредственное участие вв поддержку тех, кто добивается справедливости прямо сейчас. В этом году героями и героинями Марафона, который проходит более чем в 200 странах мира, стали люди различных профессий:

украинка Валерия Сикал, первая военнослужащая, решившаяся рассказать о сексуальных домогательствах в армии;

алжирский репортер Халед Драрени, арестованный за журналистскую деятельность;

чилиец Густаво Гатика, потерявший зрение из-за полицейского насилия;

саудовская правозащитница Насима Аль Сада, заключенная из-за защиты прав женщин;

уроженка колумбийской Амазонии Хани Сильва, которой угрожают убийством за защиту лесов;

поэт Паинг Пхьо Мин, приговоренный к шести годам тюрьмы за чтение сатирических стихов с критикой военных в Мьянме, и многие другие.

Прошлогодняя подобная акция собрала почти 7 миллионов подписей и реакций через твиты, репосты, онлайн-петиции и письма.



Музей апеллирует к "Всеобщей декларации прав человека", принятой на третьей сессии Генеральной Ассамблеи ООН 10 декабря 1948 года. Отметим, что Украина находится на третьем месте в списке стран Европы, против которых чаще всего подаются жалобы в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).