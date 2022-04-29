Специально для россиян украинское креативное агентство создало аналог Airbnb

Украинское креативное агентство создало для россиян аналог сайта для оренды жиль Airbnb, чтобы показать масштаб разрушений в Украине.
Там убеждены, что такая версия Airbnb – это лучший вид туризма для россиян, в частности после того, как из россии ушли крупнейшие сервисы, специализирующиеся на аренде жилья за рубежом – Airbnb и Booking.
Среди локаций на российской версии Airbnb разрушены квартиры и уничтожены здания в Украине. Россияне смогут «арендовать» жилье с «видом из окна» на разрушенный Мариуполь, Харьков, Бучу или Гостомель.
А в случае попытки забронировать квартиру сайт перекинет в чат-бот Telegram, где собрана вся правда о войне в Украине.
А в случае попытки забронировать квартиру сайт перекинет в чат-бот Telegram, где собрана вся правда о войне в Украине.
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