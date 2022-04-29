Специально для россиян украинское креативное агентство создало аналог Airbnb

16:23 29 апреля Киев, Украина

Украинское креативное агентство создало для россиян аналог сайта для оренды жиль Airbnb, чтобы показать масштаб разрушений в Украине

«Несмотря на очевидные доказательства, большинство российской аудитории считают, что катастрофу в Украине переоценивают, а правдивость фотографий разрушенных домов и городов ставят под сомнение», – говорит команда проекта.

Там убеждены, что такая версия Airbnb – это лучший вид туризма для россиян, в частности после того, как из россии ушли крупнейшие сервисы, специализирующиеся на аренде жилья за рубежом – Airbnb и Booking.

Среди локаций на российской версии Airbnb разрушены квартиры и уничтожены здания в Украине. Россияне смогут «арендовать» жилье с «видом из окна» на разрушенный Мариуполь, Харьков, Бучу или Гостомель.



А в случае попытки забронировать квартиру сайт перекинет в чат-бот Telegram, где собрана вся правда о войне в Украине.