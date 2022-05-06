Спасла четырех детей: чета Зеленских встретилась с юной героиней

06:52 05 августа Киев, Украина

12-летняя Татьяна Тулайдан, спасшая четырех детей во время наводнения в Закарпатье , встретилась с главой Украины Владимиром Зеленским и его супругой Еленой Зеленской.

Вместе с девочкой приехали ее отец Василий, мама Мария и младший братик Юрий, сообщает пресс-служба главы государства.

«Так выглядят наши настоящие украинские герои. Хочу лично вручить тебе награду Президента Украины - медаль «За врятоване життя». Это - первая награда , которая останется тебе, твоим детям и внукам, и они всегда будут гордиться тобой. Большое уважение от меня, от всей страны. Спасибо за то, что ты сделала. Уверен, что именно такие люди еще много сделают для Украины и своей семьи», - сказал Зеленский, вручая девочке медаль «За врятоване життя», которой ее наградили в соответствии с указом Президента № 299/2021 от 21 июля.

Первая леди отметила, что такие героические поступки детей свидетельствуют о том, что они имеют достойный пример в семье. Елена Зеленская поблагодарила родителей Татьяны за воспитание дочери.

«Трудно представить, как бы я вела себя в такой ситуации. Теперь, когда у меня будет случаться критическая ситуация, я буду вспоминать Татьяну и то, как она не растерялась. Это меня будет поддерживать. Спасибо, ты молодец», - отметила она.

Глава государства также поинтересовался, нужна ли помощь в ликвидации последствий непогоды, помогали ли местные власти.



По словам Василия и Марии Тулайдан, сейчас стресс от чрезвычайного происшествия прошел, дом постепенно приводят в порядок, а местные власти уже починили поврежденную наводнением дорогу.



На встрече обсудили меры, которые могли бы предотвратить возникновение таких природных бедствий и защитить жителей районов, где они возможны.



Президент также спросил, что семья успела увидеть в Киеве, и предложил гостям осмотреть Дом с химерами и посетить Мариинский дворец.



В память о встрече Владимир и Елена Зеленская вручили детям подарки. Татьяна Тулайдан, которая занимается музыкой, получила скрипку.





Первая леди пожелала девочке вдохновения, и чтобы подаренный инструмент не только напоминал о сегодняшней встрече, но и приносил успехи и новые достижения в музыке.

Как сообщалось, 12-летняя Татьяна спасла своего 7-летнего брата и еще трех соседских детей от наводнения, возникшего в результате мощных ливней в поселке Ясиня Раховского района Закарпатья.



Девочка выключила электричество в доме, взяла младшего брата и трех других детей и отвела на чердак, обезопасив от высокого уровня воды, который к тому времени уже достигал одного метра.