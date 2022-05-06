Спасла четырех детей: чета Зеленских встретилась с юной героиней

12-летняя Татьяна Тулайдан, спасшая четырех детей во время наводнения в Закарпатье, встретилась с главой Украины Владимиром Зеленским и его супругой Еленой Зеленской.
Вместе с девочкой приехали ее отец Василий, мама Мария и младший братик Юрий, сообщает пресс-служба главы государства.
Первая леди отметила, что такие героические поступки детей свидетельствуют о том, что они имеют достойный пример в семье. Елена Зеленская поблагодарила родителей Татьяны за воспитание дочери.
Глава государства также поинтересовался, нужна ли помощь в ликвидации последствий непогоды, помогали ли местные власти.
По словам Василия и Марии Тулайдан, сейчас стресс от чрезвычайного происшествия прошел, дом постепенно приводят в порядок, а местные власти уже починили поврежденную наводнением дорогу.
На встрече обсудили меры, которые могли бы предотвратить возникновение таких природных бедствий и защитить жителей районов, где они возможны.
Президент также спросил, что семья успела увидеть в Киеве, и предложил гостям осмотреть Дом с химерами и посетить Мариинский дворец.
В память о встрече Владимир и Елена Зеленская вручили детям подарки. Татьяна Тулайдан, которая занимается музыкой, получила скрипку.
Первая леди пожелала девочке вдохновения, и чтобы подаренный инструмент не только напоминал о сегодняшней встрече, но и приносил успехи и новые достижения в музыке.
Как сообщалось, 12-летняя Татьяна спасла своего 7-летнего брата и еще трех соседских детей от наводнения, возникшего в результате мощных ливней в поселке Ясиня Раховского района Закарпатья.
Девочка выключила электричество в доме, взяла младшего брата и трех других детей и отвела на чердак, обезопасив от высокого уровня воды, который к тому времени уже достигал одного метра.
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