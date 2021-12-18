Спасатели Донетчины получили спецмашину радио и химической разведки

10:45 31 Март Киев, Украина

Главному управлению Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области передана современная и высокотехнологичная спецмашина радиационной и химической разведки и лабораторного контроля.

Торжественная церемония передачи автомобиля состоялась в Мариуполе 30 марта. В ней приняли участие Координатор проектов ОБСЕ в Украине Генрик Вилладсен, заместитель Председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Ильченко, представители Донецкой областной государственной администрации и руководство Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области.

Об этом сообщается на сайте Донецкой военно-гражданской обладминистрации.





Отмечено, что лаборатория оборудована современными приборами для оперативного анализа ситуации, проведения радиационной и химической разведки, средствами для отбора проб и идентификации неизвестных веществ. Она также оснащена средствами индивидуальной защиты личного состава, в том числе защитными костюмами, дыхательными аппаратами и средствами для ликвидации утечек химических веществ.

Оборудование было предоставлено в рамках проекта «Усиление способности Украины относительно реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные с опасными химическими веществами», который реализуется Координатором проектов ОБСЕ в Украине при финансовой поддержке Миссии США в ОБСЕ и Федерального министерства иностранных дел Германии во взаимодействии с Министерством внутренних дел Украины и Государственной службой Украины по чрезвычайным ситуациям.

Вилладсен на торжественной церемонии передачи спецмашины подчеркнул, что «быстрое определение характера угроз на месте чрезвычайной ситуации крайне важно для спасения людей, ведь речь идет о возможности аварийно-спасательных служб принимать своевременные решения и оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации».

Заместитель председателя ГСЧС Николай Ильченко отметил, что химическая и радиационная защита населения является важной составляющей национальной безопасности Украины. По его словам, для Донецкой области этот вопрос является чрезвычайно важным: «Конфликт на Востоке чрезвычайно обостряет вопрос охраны окружающей среды». Так, исследования, проведенные при поддержке Координатора проектов ОБСЕ в Украине, идентифицировали ряд экологических рисков на востоке Украины, вызванных текущим кризисом. В частности, было обнаружено, что более 80% поврежденных в ходе конфликта объектов на Донбассе относятся к категории повышенной опасности. Также проведенный анализ выявил, что в 2014-2019 годах из-за конфликта произошло более 500 сбоев в работе местных промышленных предприятий.