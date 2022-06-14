Создатели STALKER 2 отказались от русской озвучки

12:47 14 июня Киев, Украина

Из шутера S.T.A.L.K.E.R. 2 убрали русскую озвучку, но оставили русские субтитры. Пользователи заметили это на официальном сайте игры.

Игра получит украинскую и английскую озвучку, а также субтитры на 16 языках.

Информацию об отказе от русской озвучки подтвердил на платформе Discord комьюнити-менеджер разработчика игры, украинской игровой студии GSC Game World и PR-менеджер GSC Game World.

Некоторые геймеры в комментариях на платформе Discord призывали убрать вслед за озвучкой также русские оружие и технику, используемые в игре.

Изначально S.T.A.L.K.E.R. 2 планировали выпустить 28 апреля 2022 года. В начале 2022 года студия перенесла релиз на 8 декабря 2022 года.



Уже 2 марта киевская студия вынужденно приостановила разработку на время релокации работников и оказание помощи их семьям из-за войны, которую развязала рф против Украины.



В итоге GSC Game World подтвердила, что релиз игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl перенесен на 2023 год.