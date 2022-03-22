Создатель "Масяни" выпустил новую серию, посвящённую войне в Украине

20:51 22 марта Киев, Украина

Создатель "Масяни" Олег Куваев выпустил новую серию сатирического мультсериала, которая посвящена военному вторжению России на территорию Украины.

В ней российский президент Владимир Путин сравнивается с Адольфом Гитлером, а также демонстрируются кадры разрушений после авианалётов и артиллерийских ударов российских войск. Менее чем за сутки серию "Масяни" в ютьюбе посмотрели почти 700 000 человек.



Сам Куваев анонсировал выход нового мультфильма следующим сообщением: "Смутные и мрачные времена настали. Юмор уходит в подполье".